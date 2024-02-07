Прокуратура начала проверку из-за оставленного багажа екатеринбуржцев

Жители Екатеринбурга, улетевшие на Гоа (Индия), не получили свой багаж в аэропорту страны назначения. В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что не смогли взять все вещи из-за непогоды. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.
«Установлено, что 06.02.2024 пассажирам, вылетающим из г. Екатеринбурга в Индию (Гоа), отправили только часть багажа. По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка действиям сотрудников службы организации перевозки багажа», — говорится в telegram- канале Уральской транспортной прокуратуры.
В авиакомпании рассказали URA.RU, что у рейса судна SU-632 по маршруту Екатеринбург — Гоа было установлено ограничение «по коммерческой загрузке багажа» в связи с сильным встречным ветром по маршруту полета. Часть багажа будет доставлена пассажирам следующим рейсом 10 февраля.
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