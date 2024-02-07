Прокуратура начала проверку из-за оставленного багажа екатеринбуржцев

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Повседневная жизнь. Москва, прогулка, чемодан, отпуск, туристы
В авиакомпании заявили, что багаж не получилось взять из-за сильного встречного ветра Фото:

Жители Екатеринбурга, улетевшие на Гоа (Индия), не получили свой багаж в аэропорту страны назначения. В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что не смогли взять все вещи из-за непогоды. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.

«Установлено, что 06.02.2024 пассажирам, вылетающим из г. Екатеринбурга в Индию (Гоа), отправили только часть багажа. По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка действиям сотрудников службы организации перевозки багажа», — говорится в telegram- канале Уральской транспортной прокуратуры.

В авиакомпании рассказали URA.RU, что у рейса судна SU-632 по маршруту Екатеринбург — Гоа было установлено ограничение «по коммерческой загрузке багажа» в связи с сильным встречным ветром по маршруту полета. Часть багажа будет доставлена пассажирам следующим рейсом 10 февраля.

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Жители Екатеринбурга, улетевшие на Гоа (Индия), не получили свой багаж в аэропорту страны назначения. В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что не смогли взять все вещи из-за непогоды. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку. «Установлено, что 06.02.2024 пассажирам, вылетающим из г. Екатеринбурга в Индию (Гоа), отправили только часть багажа. По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка действиям сотрудников службы организации перевозки багажа», — говорится в telegram- канале Уральской транспортной прокуратуры. В авиакомпании рассказали URA.RU, что у рейса судна SU-632 по маршруту Екатеринбург — Гоа было установлено ограничение «по коммерческой загрузке багажа» в связи с сильным встречным ветром по маршруту полета. Часть багажа будет доставлена пассажирам следующим рейсом 10 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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