Вучич: украинцы в Сербии поддерживают Путина больше, чем россияне

07 февраля 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

Вучич отметил, что украинцы лояльнее к Путину, чем уехавшие россияне Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украинцы, живущие в Сербии, в основном русскоязычные и поддерживают президента России Владимира Путина и проводимую им политику, в отличие от проживающих в стране россиян. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который находится в стране с рабочим визитом. «Россияне в Сербии в основном настроены против президента Путина. А вот русскоговорящие украинцы, что интересно, настроены в пользу президента России», — передает РИА Новости слова Вучича. Вучич также отметил, что на президента республики никто, кроме граждан Сербии не имеет влияния. Он заявил, что представляет свободную и независимую страну, которой никто не может приказывать из Вашингтона, Москвы или Берлина.

Украинцы, живущие в Сербии, в основном русскоязычные и поддерживают президента России Владимира Путина и проводимую им политику, в отличие от проживающих в стране россиян. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который находится в стране с рабочим визитом. «Россияне в Сербии в основном настроены против президента Путина. А вот русскоговорящие украинцы, что интересно, настроены в пользу президента России», — передает РИА Новости слова Вучича. Вучич также отметил, что на президента республики никто, кроме граждан Сербии не имеет влияния. Он заявил, что представляет свободную и независимую страну, которой никто не может приказывать из Вашингтона, Москвы или Берлина.