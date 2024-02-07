Вучич: украинцы в Сербии поддерживают Путина больше, чем россияне

Украинцы, живущие в Сербии, в основном русскоязычные и поддерживают президента России Владимира Путина и проводимую им политику, в отличие от проживающих в стране россиян. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который находится в стране с рабочим визитом.
«Россияне в Сербии в основном настроены против президента Путина. А вот русскоговорящие украинцы, что интересно, настроены в пользу президента России», — передает РИА Новости слова Вучича.
Вучич также отметил, что на президента республики никто, кроме граждан Сербии не имеет влияния. Он заявил, что представляет свободную и независимую страну, которой никто не может приказывать из Вашингтона, Москвы или Берлина.
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