07 февраля 2024

Вучич: украинцы в Сербии поддерживают Путина больше, чем россияне

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Александр Вучич,  stock
Вучич отметил, что украинцы лояльнее к Путину, чем уехавшие россияне Фото:

Украинцы, живущие в Сербии, в основном русскоязычные и поддерживают президента России Владимира Путина и проводимую им политику, в отличие от проживающих в стране россиян. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который находится в стране с рабочим визитом.

«Россияне в Сербии в основном настроены против президента Путина. А вот русскоговорящие украинцы, что интересно, настроены в пользу президента России», — передает РИА Новости слова Вучича.

Вучич также отметил, что на президента республики никто, кроме граждан Сербии не имеет влияния. Он заявил, что представляет свободную и независимую страну, которой никто не может приказывать из Вашингтона, Москвы или Берлина.

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Украинцы, живущие в Сербии, в основном русскоязычные и поддерживают президента России Владимира Путина и проводимую им политику, в отличие от проживающих в стране россиян. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который находится в стране с рабочим визитом. «Россияне в Сербии в основном настроены против президента Путина. А вот русскоговорящие украинцы, что интересно, настроены в пользу президента России», — передает РИА Новости слова Вучича. Вучич также отметил, что на президента республики никто, кроме граждан Сербии не имеет влияния. Он заявил, что представляет свободную и независимую страну, которой никто не может приказывать из Вашингтона, Москвы или Берлина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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