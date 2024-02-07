Ирак пригласил «Газпром» участвовать в разработке месторождений нефти

07 февраля 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

«Газпром» пригласили в Ирак для освоения месторождений нефти Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Ирака пригласили российский «Газпром» для участия в освоении нефтяного месторождения Эн-Насирия. Об этом говорится в документе, опубликованном в telegram-канале премьер-министра Ирака. «Было одобрено постановление правительства Ирака о привлечении компании „Газпром“ к разработке месторождения Эн-Насирия. Данная мера принимается в качестве исключения из ст. 3 п. 6 инструкции по реализации госконтрактов, принятой в 2014 году», — передает ТАСС со ссылкой на постановление. В правительстве Ирака уточнили, что ответственность за полноту и качество предусмотренных договоренностью процедур возлагается на министерство нефти страны. Ранее Россия и Ирак начали сотрудничество в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях. Ирак традиционно проявляет интерес к российской атомной энергетике, передает «Национальная служба новостей», ссылаясь на экспертную оценку российских дипломатов.

Власти Ирака пригласили российский «Газпром» для участия в освоении нефтяного месторождения Эн-Насирия. Об этом говорится в документе, опубликованном в telegram-канале премьер-министра Ирака. «Было одобрено постановление правительства Ирака о привлечении компании „Газпром“ к разработке месторождения Эн-Насирия. Данная мера принимается в качестве исключения из ст. 3 п. 6 инструкции по реализации госконтрактов, принятой в 2014 году», — передает ТАСС со ссылкой на постановление. В правительстве Ирака уточнили, что ответственность за полноту и качество предусмотренных договоренностью процедур возлагается на министерство нефти страны. Ранее Россия и Ирак начали сотрудничество в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях. Ирак традиционно проявляет интерес к российской атомной энергетике, передает «Национальная служба новостей», ссылаясь на экспертную оценку российских дипломатов.