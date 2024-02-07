07 февраля 2024

«Роскосмос» показал снимок циклона «Ольга», который накроет Свердловскую область. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лес, снег, собака. Курган, снег, следы животных
Ожидается, что циклон принесет в регион обильные снегопады Фото:

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок североатлантического циклона «Ольга», который приближается к Свердловской области. Ожидается, что он достигнет региона уже 8 февраля.

«Центральную Россию накрыли снеговые облака! На спутниковом снимке „Метеора-М“ — циклон „Ольга“. Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья», — telegram-канал «Госкорпорация „Роскосмос“».

Синоптик Алексей Пулин объяснил URA.RU, что фронт зацепит Свердловскую область во второй половине дня 8 февраля. Уже в пятницу [9 февраля] он будет заполняться над Уралом.

Циклон «Ольга» движется к центральной части России со скоростью 50 километров в час. В Москве уже прошли обильные снегопады. По прогнозам синоптиков, сугробы в столице могут достигать высоты в 50 сантиметров.

Фото:

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«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок североатлантического циклона «Ольга», который приближается к Свердловской области. Ожидается, что он достигнет региона уже 8 февраля. «Центральную Россию накрыли снеговые облака! На спутниковом снимке „Метеора-М“ — циклон „Ольга“. Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья», — telegram-канал «Госкорпорация „Роскосмос“». Синоптик Алексей Пулин объяснил URA.RU, что фронт зацепит Свердловскую область во второй половине дня 8 февраля. Уже в пятницу [9 февраля] он будет заполняться над Уралом. Циклон «Ольга» движется к центральной части России со скоростью 50 километров в час. В Москве уже прошли обильные снегопады. По прогнозам синоптиков, сугробы в столице могут достигать высоты в 50 сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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