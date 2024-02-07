В Перми под суд попал похититель 19 велосипедов

08 февраля 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

На пермяка завели уголовное дело из-за кражи велосипедов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Перми, который украл 19 велосипедов, поймала полиция. Уголовное дело уже передано в Индустриальный районный суд столицы Прикамья. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Пермяк похищал велосипеды из подъездов жилых домов. За лето 2023 года он незаконно завладел 19 велосипедами, причинив их владельцам ущерб на сумму 480 тысяч рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным следствия, житель Перми перерезал противоугонные тросы на велосипедах специальным инструментом. Кражи он совершал в различных частях города. В настоящее время уголовное дело готово к рассмотрению в суде по существу. Ранее Мотовилихинский районный суд Перми приговорил серийного вора велосипедов к реальному сроку. Пермяк проведет 3,5 года в колонии общего режима.

Жителя Перми, который украл 19 велосипедов, поймала полиция. Уголовное дело уже передано в Индустриальный районный суд столицы Прикамья. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Пермяк похищал велосипеды из подъездов жилых домов. За лето 2023 года он незаконно завладел 19 велосипедами, причинив их владельцам ущерб на сумму 480 тысяч рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным следствия, житель Перми перерезал противоугонные тросы на велосипедах специальным инструментом. Кражи он совершал в различных частях города. В настоящее время уголовное дело готово к рассмотрению в суде по существу. Ранее Мотовилихинский районный суд Перми приговорил серийного вора велосипедов к реальному сроку. Пермяк проведет 3,5 года в колонии общего режима.