06 марта 2023

В Перми осудили серийного вора велосипедов

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Похитителя приговорили к 3,5 годам лишения свободы Фото:

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил серийного вора велосипедов к реальному сроку. Пермяк проведет 3,5 года в колонии общего режима, сообщается на сайте суда.

«С учетом ранее имеющейся судимости, гражданину Н. окончательно назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится на сайте. Также осужденный должен будет возместить материальный ущерб своим жертва.

В основном пермяк крал велосипеды, однако в его списке есть и другие кражи. В том числе злоумышленник похитил электросамокат и имущество из чужого авто. Всего на счету осужденного 14 преступлений.

Серийные похитители велосипедов — не редкость для Перми. Ранее сообщалось о поимке целой банды, которая промышляла похищением велосипедов. От воров транспортных средств страдали жители местного ЖК.

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Мотовилихинский районный суд Перми приговорил серийного вора велосипедов к реальному сроку. Пермяк проведет 3,5 года в колонии общего режима, сообщается на сайте суда. «С учетом ранее имеющейся судимости, гражданину Н. окончательно назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится на сайте. Также осужденный должен будет возместить материальный ущерб своим жертва. В основном пермяк крал велосипеды, однако в его списке есть и другие кражи. В том числе злоумышленник похитил электросамокат и имущество из чужого авто. Всего на счету осужденного 14 преступлений. Серийные похитители велосипедов — не редкость для Перми. Ранее сообщалось о поимке целой банды, которая промышляла похищением велосипедов. От воров транспортных средств страдали жители местного ЖК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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