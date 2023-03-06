В Перми осудили серийного вора велосипедов

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил серийного вора велосипедов к реальному сроку. Пермяк проведет 3,5 года в колонии общего режима, сообщается на сайте суда.
«С учетом ранее имеющейся судимости, гражданину Н. окончательно назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится на сайте. Также осужденный должен будет возместить материальный ущерб своим жертва.
В основном пермяк крал велосипеды, однако в его списке есть и другие кражи. В том числе злоумышленник похитил электросамокат и имущество из чужого авто. Всего на счету осужденного 14 преступлений.
Серийные похитители велосипедов — не редкость для Перми. Ранее сообщалось о поимке целой банды, которая промышляла похищением велосипедов. От воров транспортных средств страдали жители местного ЖК.
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