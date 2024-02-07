Жители Ямала в социальных сетях опубликовали фотографии своих пойманных трофеев. Одна из жительниц региона рассказала, что выловила рыб на реке Етыпур.
«Спустя два с лишним месяца я наконец-то на рыбалке и не где-нибудь, а на Етыпуре. Щука клюет хорошо, но много мелочи и холостых. После щуки поехали по реке и около часа ловили язя и сорожку. Душу отвела и счастливая, как слон», — написала Ольга Лопатина в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка Ноябрьск».
Другой рыболов Александр Федотов рассказал, что тоже не зря провел время на рыбалке, так как поймал хороший улов. Еще один местный житель Дмитрий Мещеряков написал в группе «Рыбалка Ноябрьск», что выловил щуку весом чуть больше шести килограммов.
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