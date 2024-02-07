07 февраля 2024
06 февраля 2024

Жители ЯНАО поделились фотографиями больших уловов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная агропромышленная выставка «АГРО-2019». Продукты питания. Челябинск, продукты, щука, рыба, еда, потребительская корзина
Трое жителей ЯНАО показали фотографии больших рыб Фото:

Жители Ямала в социальных сетях опубликовали фотографии своих пойманных трофеев. Одна из жительниц региона рассказала, что выловила рыб на реке Етыпур.

«Спустя два с лишним месяца я наконец-то на рыбалке и не где-нибудь, а на Етыпуре. Щука клюет хорошо, но много мелочи и холостых. После щуки поехали по реке и около часа ловили язя и сорожку. Душу отвела и счастливая, как слон», — написала Ольга Лопатина в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка Ноябрьск».

Другой рыболов Александр Федотов рассказал, что тоже не зря провел время на рыбалке, так как поймал хороший улов. Еще один местный житель Дмитрий Мещеряков написал в группе «Рыбалка Ноябрьск», что выловил щуку весом чуть больше шести килограммов.

Фото:

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Жители Ямала в социальных сетях опубликовали фотографии своих пойманных трофеев. Одна из жительниц региона рассказала, что выловила рыб на реке Етыпур. «Спустя два с лишним месяца я наконец-то на рыбалке и не где-нибудь, а на Етыпуре. Щука клюет хорошо, но много мелочи и холостых. После щуки поехали по реке и около часа ловили язя и сорожку. Душу отвела и счастливая, как слон», — написала Ольга Лопатина в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка Ноябрьск». Другой рыболов Александр Федотов рассказал, что тоже не зря провел время на рыбалке, так как поймал хороший улов. Еще один местный житель Дмитрий Мещеряков написал в группе «Рыбалка Ноябрьск», что выловил щуку весом чуть больше шести килограммов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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