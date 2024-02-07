В Нижнем Тагиле построят станцию водоподготовки за семь млрд рублей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) началось строительство станции водоподготовки «Южная». Проект за 7 миллиардов рублей обеспечит чистой питьевой водой более 200 тысяч жителей городского округа, сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Дан старт строительству станции водоподготовки „Южная“. Это крупнейший инфраструктурный проект Нижнего Тагила в рамках федерального проекта „Чистая вода“ национального проекта „Экология“ стоимостью более 7 миллиардов рублей… Крайне важный проект для нашего города, который позволит обеспечить чистой питьевой водой более 200 тысяч жителей», — написал Пинаев на странице «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что подрядчик уже зашел на строительную площадку. Технологические решения, схема очистки и оборудование были определенны на основании данных о составе воды Черноисточинского водохранилища.
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