07 февраля 2024

В Нижнем Тагиле построят станцию водоподготовки за семь млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание Научно-технического совета с участием руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Челябинск, кран, лаборатория, пробирки, вода, водопровод
Технические решения были разработаны после анализа воды Черноисточинского водохранилища Фото:
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Национальные проекты

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) началось строительство станции водоподготовки «Южная». Проект за 7 миллиардов рублей обеспечит чистой питьевой водой более 200 тысяч жителей городского округа, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Дан старт строительству станции водоподготовки „Южная“. Это крупнейший инфраструктурный проект Нижнего Тагила в рамках федерального проекта „Чистая вода“ национального проекта „Экология“ стоимостью более 7 миллиардов рублей… Крайне важный проект для нашего города, который позволит обеспечить чистой питьевой водой более 200 тысяч жителей», — написал Пинаев на странице «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что подрядчик уже зашел на строительную площадку. Технологические решения, схема очистки и оборудование были определенны на основании данных о составе воды Черноисточинского водохранилища.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) началось строительство станции водоподготовки «Южная». Проект за 7 миллиардов рублей обеспечит чистой питьевой водой более 200 тысяч жителей городского округа, сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Дан старт строительству станции водоподготовки „Южная“. Это крупнейший инфраструктурный проект Нижнего Тагила в рамках федерального проекта „Чистая вода“ национального проекта „Экология“ стоимостью более 7 миллиардов рублей… Крайне важный проект для нашего города, который позволит обеспечить чистой питьевой водой более 200 тысяч жителей», — написал Пинаев на странице «ВКонтакте». Он подчеркнул, что подрядчик уже зашел на строительную площадку. Технологические решения, схема очистки и оборудование были определенны на основании данных о составе воды Черноисточинского водохранилища.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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