Суд приостановил спор между «Рависом» и челябинским экс-замгубернатора Косиловым

08 февраля 2024 в 06:29 Размер текста - 17 +

Иск к Косилову подавался как к бывшему руководителю «Равис» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области приостановил производство по рассмотрению иска агрохолдинга «Равис» к бывшему первому вице-губернатору региона Андрею Косилову. Сообщение о приостановке производства появилось в картотеке дела суда. «Приостановить производство», — говорится в сообщении. Иск к Косилову подавался как к экс-гендиректору, ранее совладельцу холдинга. Текст решения еще не опубликован. Косилов занимал пост вице-губернатора с 1997 по 2010 годы. Он ушел в отставку после смены власти в регионе и 2011 году возглавил «Равис». Ему принадлежало 41,2% акций. Такая же доля была у его делового партнера, бывшего вице-губернатора Игоря Сербинова. В 2021 году между Косиловым и Сербиновым возник конфликт. Сербинов добился увольнения Косилова с поста гендиректора. Затем «Равис» подал иск к экс-чиновнику, требуя с него более 90 млн рублей. Как считают в агрохолдинге, именно такой убыток Косилов нанес компании, когда был гендиректором. На счета экс-чиновника был наложен арест, на сумму в 73 млн рублей, но Косилов сумел добиться отмены обеспечительных мер. Кроме того, он подал встречный иск к «Равису», оспаривая отстранение от поста гендиректора. В январе 2024 года стало известно, что Косилов продал свою долю в «Рависе», 41,2% акций, «Уральской агропромышленной группе» (Свердловская область). Раскрывать цену сделки Косилов не стал. Связана ли приостановка по иску «Рависа» с продажей акций, пока неизвестно. В «Рависе» судебный спор не комментируют, дозвониться до Косилова URA.RU не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Челябинской области приостановил производство по рассмотрению иска агрохолдинга «Равис» к бывшему первому вице-губернатору региона Андрею Косилову. Сообщение о приостановке производства появилось в картотеке дела суда. «Приостановить производство», — говорится в сообщении. Иск к Косилову подавался как к экс-гендиректору, ранее совладельцу холдинга. Текст решения еще не опубликован. Косилов занимал пост вице-губернатора с 1997 по 2010 годы. Он ушел в отставку после смены власти в регионе и 2011 году возглавил «Равис». Ему принадлежало 41,2% акций. Такая же доля была у его делового партнера, бывшего вице-губернатора Игоря Сербинова. В 2021 году между Косиловым и Сербиновым возник конфликт. Сербинов добился увольнения Косилова с поста гендиректора. Затем «Равис» подал иск к экс-чиновнику, требуя с него более 90 млн рублей. Как считают в агрохолдинге, именно такой убыток Косилов нанес компании, когда был гендиректором. На счета экс-чиновника был наложен арест, на сумму в 73 млн рублей, но Косилов сумел добиться отмены обеспечительных мер. Кроме того, он подал встречный иск к «Равису», оспаривая отстранение от поста гендиректора. В январе 2024 года стало известно, что Косилов продал свою долю в «Рависе», 41,2% акций, «Уральской агропромышленной группе» (Свердловская область). Раскрывать цену сделки Косилов не стал. Связана ли приостановка по иску «Рависа» с продажей акций, пока неизвестно. В «Рависе» судебный спор не комментируют, дозвониться до Косилова URA.RU не удалось.