Челябинский экс-замгубернатора разблокировал счета на 73 млн рублей

Бывший вице-губернатор Косилов выиграл суд у агрохолдинга «Равис»

26 декабря 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Андрей Косилов добился разблокировки своих счетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-замгубернатора Челябинской области Андрей Косилов добился отмены ареста своих банковских счетов, заблокированных по иску агрохолдинга «Равис». Такое решение принял Арбитражный суд региона. «Обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда Челябинской области от 11.01.2023 о наложении ареста на имущество Косилова Андрея Николаевича, поселка Рощино Сосновского района Челябинской области, находящееся у него или иных лиц, в пределах суммы 73 млн 139 тысяч 826 рублей отменить. Жалоба на определение арбитражного суда первой инстанции может быть подана в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в документе (есть в распоряжении редакции URA.RU). Как следует из материалов дела, представители Косилова внесли на депозит суда в качестве обеспечения более 92 млн рублей (до этой суммы возросли требования «Рависа» в ходе процесса). Это позволило разблокировать счета собственно Косилова. Арест был наложен в качестве обеспечительных мер по иску агрохолдинга «Равис» к Косилову. Бывший чиновник является одним из бенефициаров холдинга, ранее он возглавлял компанию. Акционером АО «Равис-птицефабрика Сосновская» является общество с одноименным названием. Также ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» — учредитель еще нескольких фирм, совладельцами которых являются Косилов и его партнер, бывший вице-губернатор Игорь Сербинов. По информации агентства, тяжбы стали результатом бизнес-конфликта двух бывших VIP-чиновников. В компании суды Косилова с «Рависом» не комментируют. Сам он от комментариев по поводу процесса также отказывается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-замгубернатора Челябинской области Андрей Косилов добился отмены ареста своих банковских счетов, заблокированных по иску агрохолдинга «Равис». Такое решение принял Арбитражный суд региона. «Обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда Челябинской области от 11.01.2023 о наложении ареста на имущество Косилова Андрея Николаевича, поселка Рощино Сосновского района Челябинской области, находящееся у него или иных лиц, в пределах суммы 73 млн 139 тысяч 826 рублей отменить. Жалоба на определение арбитражного суда первой инстанции может быть подана в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в документе (есть в распоряжении редакции URA.RU). Как следует из материалов дела, представители Косилова внесли на депозит суда в качестве обеспечения более 92 млн рублей (до этой суммы возросли требования «Рависа» в ходе процесса). Это позволило разблокировать счета собственно Косилова. Арест был наложен в качестве обеспечительных мер по иску агрохолдинга «Равис» к Косилову. Бывший чиновник является одним из бенефициаров холдинга, ранее он возглавлял компанию. Акционером АО «Равис-птицефабрика Сосновская» является общество с одноименным названием. Также ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» — учредитель еще нескольких фирм, совладельцами которых являются Косилов и его партнер, бывший вице-губернатор Игорь Сербинов. По информации агентства, тяжбы стали результатом бизнес-конфликта двух бывших VIP-чиновников. В компании суды Косилова с «Рависом» не комментируют. Сам он от комментариев по поводу процесса также отказывается.