«Равис» увеличил сумму иска к бывшему челябинскому вице-губернатору Косилову

14 ноября 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

С Андрея Косилова теперь требуют 92 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Агрохолдинг «Равис» увеличил сумму исковых требований к экс-гендиректору, бывшему первому челябинскому вице-губернатору Андрею Косилову. Теперь с Косилова требуют не 73,1 млн рублей, а 92,6 млн рублей. Это следует из картотеки арбитражного суда Челябинской области, где рассматривается иск «Рависа» к бывшему гендиректору. «ООО „Равис-птицефабрика Сосновская“ обратилось с исковым заявлением к Косилову Андрею Николаевичу о взыскании убытков в размере 73 млн 139 тысяч 826 рублей 83 копейки. Суд принял уточнение исковых требований, согласно которым истец просит взыскать с ответчика убытки в размере 92 млн 621 тысячу 469 рублей 79 копеек, в том числе недополученную прибыль», — указано в документе. Суд отложил заседание до 13 декабря. Косилов является одним из бенефициаров «Рависа», ранее именно он возглавлял компанию. В июле 2022 года стало известно, что бывшего чиновника уволили с поста гендиректора холдинга согласно решению собрания акционеров. Сейчас Косилов через суд оспаривает это решение. У него аннулировали пропуск и не разрешают проходить на территорию птицефабрики. Затем «Равис» подал на Косилова в суд о взыскании убытков. Решением суда наложен арест на деньги Косилова, в сумме 73,1 млн рублей. Косилов пытался отменить арест, но суд ему в этом отказал. В агрохолдинге «Равис» судебные процессы с Косиловым не комментируют. Сам Косилов на эту тему также с журналистами не общается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Агрохолдинг «Равис» увеличил сумму исковых требований к экс-гендиректору, бывшему первому челябинскому вице-губернатору Андрею Косилову. Теперь с Косилова требуют не 73,1 млн рублей, а 92,6 млн рублей. Это следует из картотеки арбитражного суда Челябинской области, где рассматривается иск «Рависа» к бывшему гендиректору. «ООО „Равис-птицефабрика Сосновская“ обратилось с исковым заявлением к Косилову Андрею Николаевичу о взыскании убытков в размере 73 млн 139 тысяч 826 рублей 83 копейки. Суд принял уточнение исковых требований, согласно которым истец просит взыскать с ответчика убытки в размере 92 млн 621 тысячу 469 рублей 79 копеек, в том числе недополученную прибыль», — указано в документе. Суд отложил заседание до 13 декабря. Косилов является одним из бенефициаров «Рависа», ранее именно он возглавлял компанию. В июле 2022 года стало известно, что бывшего чиновника уволили с поста гендиректора холдинга согласно решению собрания акционеров. Сейчас Косилов через суд оспаривает это решение. У него аннулировали пропуск и не разрешают проходить на территорию птицефабрики. Затем «Равис» подал на Косилова в суд о взыскании убытков. Решением суда наложен арест на деньги Косилова, в сумме 73,1 млн рублей. Косилов пытался отменить арест, но суд ему в этом отказал. В агрохолдинге «Равис» судебные процессы с Косиловым не комментируют. Сам Косилов на эту тему также с журналистами не общается.