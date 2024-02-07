Армия Израиля готовится к боям на границе Египта и Газы

08 февраля 2024 в 06:27 Размер текста - 17 +

Нетаньяху подчеркнул, что ЦАХАЛ позволит населению безопасно покинуть территорию Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Военнослужащие армии Израиля получили указание готовиться к началу боев в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Наши герои-бойцы сейчас сражаются в Хан-Юнисе, главном укрепленном районе ХАМАС. Мы дали указание Армии обороны Израиля готовиться вести бои и в Рафахе», — приводит слова Нетаньяху ТАСС. Он подчеркнул, что также нужно быть готовым к боям в двух главных лагерях беженцев — «последних укреплениях ХАМАС». Нетаньяху уточнил, что армия Израиля позволит населению безопасно покинуть территорию боевых действий. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ будет действовать в соответствии с международным правом. Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что способы проведения Израилем операций в секторе Газа осложняют распределение гуманитарной помощи среди населения, передает RT. Он подчеркнул, что многие измеряют эффективность гуманитарной операции в Газе исходя из количества грузовиков Красного Полумесяца и ООН.

Военнослужащие армии Израиля получили указание готовиться к началу боев в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Наши герои-бойцы сейчас сражаются в Хан-Юнисе, главном укрепленном районе ХАМАС. Мы дали указание Армии обороны Израиля готовиться вести бои и в Рафахе», — приводит слова Нетаньяху ТАСС. Он подчеркнул, что также нужно быть готовым к боям в двух главных лагерях беженцев — «последних укреплениях ХАМАС». Нетаньяху уточнил, что армия Израиля позволит населению безопасно покинуть территорию боевых действий. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ будет действовать в соответствии с международным правом. Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что способы проведения Израилем операций в секторе Газа осложняют распределение гуманитарной помощи среди населения, передает RT. Он подчеркнул, что многие измеряют эффективность гуманитарной операции в Газе исходя из количества грузовиков Красного Полумесяца и ООН.