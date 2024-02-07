07 февраля 2024

Армия Израиля готовится к боям на границе Египта и Газы

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Нетаньяху подчеркнул, что ЦАХАЛ позволит населению безопасно покинуть территорию Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военнослужащие армии Израиля получили указание готовиться к началу боев в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Наши герои-бойцы сейчас сражаются в Хан-Юнисе, главном укрепленном районе ХАМАС. Мы дали указание Армии обороны Израиля готовиться вести бои и в Рафахе», — приводит слова Нетаньяху ТАСС. Он подчеркнул, что также нужно быть готовым к боям в двух главных лагерях беженцев — «последних укреплениях ХАМАС».

Нетаньяху уточнил, что армия Израиля позволит населению безопасно покинуть территорию боевых действий. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ будет действовать в соответствии с международным правом.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что способы проведения Израилем операций в секторе Газа осложняют распределение гуманитарной помощи среди населения, передает RT. Он подчеркнул, что многие измеряют эффективность гуманитарной операции в Газе исходя из количества грузовиков Красного Полумесяца и ООН.

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Военнослужащие армии Израиля получили указание готовиться к началу боев в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Наши герои-бойцы сейчас сражаются в Хан-Юнисе, главном укрепленном районе ХАМАС. Мы дали указание Армии обороны Израиля готовиться вести бои и в Рафахе», — приводит слова Нетаньяху ТАСС. Он подчеркнул, что также нужно быть готовым к боям в двух главных лагерях беженцев — «последних укреплениях ХАМАС». Нетаньяху уточнил, что армия Израиля позволит населению безопасно покинуть территорию боевых действий. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ будет действовать в соответствии с международным правом. Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что способы проведения Израилем операций в секторе Газа осложняют распределение гуманитарной помощи среди населения, передает RT. Он подчеркнул, что многие измеряют эффективность гуманитарной операции в Газе исходя из количества грузовиков Красного Полумесяца и ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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