Армия Израиля готовится к боям на границе Египта и Газы

Военнослужащие армии Израиля получили указание готовиться к началу боев в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Наши герои-бойцы сейчас сражаются в Хан-Юнисе, главном укрепленном районе ХАМАС. Мы дали указание Армии обороны Израиля готовиться вести бои и в Рафахе», — приводит слова Нетаньяху ТАСС. Он подчеркнул, что также нужно быть готовым к боям в двух главных лагерях беженцев — «последних укреплениях ХАМАС».
Нетаньяху уточнил, что армия Израиля позволит населению безопасно покинуть территорию боевых действий. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ будет действовать в соответствии с международным правом.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что способы проведения Израилем операций в секторе Газа осложняют распределение гуманитарной помощи среди населения, передает RT. Он подчеркнул, что многие измеряют эффективность гуманитарной операции в Газе исходя из количества грузовиков Красного Полумесяца и ООН.
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