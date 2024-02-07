Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным

Американский журналист Карлсон: интервью с Путиным выйдет 9 февраля

08 февраля 2024 в 06:21 Размер текста - 17 +

Карлсон сообщил где и когда выйдет интервью Путина с ним Фото: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0 Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Об этом заявил сам журналист. «Такер Карлсон берет интервью у президента России Владимира Путина. Завтра в 6 часов вечера EST TuckerCarlson.com (2:00 9 февраля мск — прим. URA.RU)», — написал Карлсон на своей странице в соцсети. Ранее журналиста заметили в московском аэропорту Шереметьево. Вероятно, Карлсон покинул РФ.

Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Об этом заявил сам журналист. «Такер Карлсон берет интервью у президента России Владимира Путина. Завтра в 6 часов вечера EST TuckerCarlson.com (2:00 9 февраля мск — прим. URA.RU)», — написал Карлсон на своей странице в соцсети. Ранее журналиста заметили в московском аэропорту Шереметьево. Вероятно, Карлсон покинул РФ.