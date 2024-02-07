Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным

Карлсон сообщил где и когда выйдет интервью Путина с ним
Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Об этом заявил сам журналист.
«Такер Карлсон берет интервью у президента России Владимира Путина. Завтра в 6 часов вечера EST TuckerCarlson.com (2:00 9 февраля мск — прим. URA.RU)», — написал Карлсон на своей странице в соцсети.
Ранее журналиста заметили в московском аэропорту Шереметьево. Вероятно, Карлсон покинул РФ.
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