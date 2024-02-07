07 февраля 2024

Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным

Американский журналист Карлсон: интервью с Путиным выйдет 9 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Карлсон сообщил где и когда выйдет интервью Путина с ним Фото:

Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Об этом заявил сам журналист.

«Такер Карлсон берет интервью у президента России Владимира Путина. Завтра в 6 часов вечера EST TuckerCarlson.com (2:00 9 февраля мск — прим. URA.RU)», — написал Карлсон на своей странице в соцсети.

Ранее журналиста заметили в московском аэропорту Шереметьево. Вероятно, Карлсон покинул РФ.

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Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Об этом заявил сам журналист. «Такер Карлсон берет интервью у президента России Владимира Путина. Завтра в 6 часов вечера EST TuckerCarlson.com (2:00 9 февраля мск — прим. URA.RU)», — написал Карлсон на своей странице в соцсети. Ранее журналиста заметили в московском аэропорту Шереметьево. Вероятно, Карлсон покинул РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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