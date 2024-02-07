Где и когда выйдет интервью Карлсона с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон взял двухчасовое интервью у Путина

07 февраля 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

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В Москву прибыл американский журналист Такер Карлсон, чтобы взять интервью у российского президента Владимира Путина. Он отметил, что хочет показать американцам, что на самом деле происходит в России и на Украине. Где и когда будет опубликовано интервью с российским главой, URA.RU рассказывает в материале. Источники, приближенные к журналисту, сообщили, что беседа Карлсона с российским главой выйдет 8 февраля. «Скорее всего, оно [интервью] будет опубликовано в четверг», — заявили они. Все желающие смогут посмотреть интервью бесплатно на сайте журналиста в версии без монтажа, также оно будет опубликовано в соцсети X. По словам Карлсона, бизнесмен Илон Маск дал обещание не блокировать видео после публикации. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев сообщил, что россияне смогут увидеть интервью с президентом РФ в соцсети VK («ВКонтакте»), а также на других ресурсах страны. «Оно сразу будет забрано с Twitter. Его моментально переведут на хороший русский язык, озвучат и выложат на многочисленных других площадках», — заявил Матвейчев в беседе с URA.RU. На сайте журналиста Такера Карлсона появился анонс разговора с Владимиром Путиным. На странице предлагают получить уведомление об интервью. «Узнай первым! Получите уведомление, когда будет опубликовано интервью Такера с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении. На сайте предлагается оставить адрес электронной почты, чтобы получить письмо, когда интервью с российским главой будет опубликовано.