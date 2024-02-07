В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

08 февраля 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

Челябинцев предупредили о снегопадах и метели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области продолжатся сильные снегопады и метель. В региональном управлении МЧС на сутки продлить штормовое предупреждение. «На территории области 8 февраля ожидается сильный снег, метели. На дорогах прогнозируются снежные заносы, гололедица», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Местами сильные порывы ветра будут достигать до 18 метров в секунду. В пресс-службе ГУ МВД по области отмечают, что госавтоинспекторы несут службу в усиленном режиме и оказывают помощь водителям, поскольку большинство автомобилей не могут самостоятельно выбраться из снежного плена. На дороги региона выведено 39 дополнительных экипажей ДПС и дорожная техника. Помощь будет осуществляется в круглосуточном режиме, до тех пор пока стихия не успокоится. В ведомстве ранее сообщали, что трассу М-5 «Урал» на территории Башкирии закрыли для автобусов и грузового транспорта.

В Челябинской области продолжатся сильные снегопады и метель. В региональном управлении МЧС на сутки продлить штормовое предупреждение. «На территории области 8 февраля ожидается сильный снег, метели. На дорогах прогнозируются снежные заносы, гололедица», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Местами сильные порывы ветра будут достигать до 18 метров в секунду. В пресс-службе ГУ МВД по области отмечают, что госавтоинспекторы несут службу в усиленном режиме и оказывают помощь водителям, поскольку большинство автомобилей не могут самостоятельно выбраться из снежного плена. На дороги региона выведено 39 дополнительных экипажей ДПС и дорожная техника. Помощь будет осуществляется в круглосуточном режиме, до тех пор пока стихия не успокоится. В ведомстве ранее сообщали, что трассу М-5 «Урал» на территории Башкирии закрыли для автобусов и грузового транспорта.