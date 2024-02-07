07 февраля 2024

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга
Челябинцев предупредили о снегопадах и метели Фото:

В Челябинской области продолжатся сильные снегопады и метель. В региональном управлении МЧС на сутки продлить штормовое предупреждение.

«На территории области 8 февраля ожидается сильный снег, метели. На дорогах прогнозируются снежные заносы, гололедица», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Местами сильные порывы ветра будут достигать до 18 метров в секунду. В пресс-службе ГУ МВД по области отмечают, что госавтоинспекторы несут службу в усиленном режиме и оказывают помощь водителям, поскольку большинство автомобилей не могут самостоятельно выбраться из снежного плена.

На дороги региона выведено 39 дополнительных экипажей ДПС и дорожная техника. Помощь будет осуществляется в круглосуточном режиме, до тех пор пока стихия не успокоится. В ведомстве ранее сообщали, что трассу М-5 «Урал» на территории Башкирии закрыли для автобусов и грузового транспорта.

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В Челябинской области продолжатся сильные снегопады и метель. В региональном управлении МЧС на сутки продлить штормовое предупреждение. «На территории области 8 февраля ожидается сильный снег, метели. На дорогах прогнозируются снежные заносы, гололедица», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Местами сильные порывы ветра будут достигать до 18 метров в секунду. В пресс-службе ГУ МВД по области отмечают, что госавтоинспекторы несут службу в усиленном режиме и оказывают помощь водителям, поскольку большинство автомобилей не могут самостоятельно выбраться из снежного плена. На дороги региона выведено 39 дополнительных экипажей ДПС и дорожная техника. Помощь будет осуществляется в круглосуточном режиме, до тех пор пока стихия не успокоится. В ведомстве ранее сообщали, что трассу М-5 «Урал» на территории Башкирии закрыли для автобусов и грузового транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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