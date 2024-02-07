07 февраля 2024

NYT: солдаты ВСУ начали дезертировать из-за остановки помощи США

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ВСУ начали чувствовать неуверенность в поддержке Запада Фото:
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Военнослужащие украинской армии начали дезертировать из-за неуверенности в будущей поддержке Запада. Об этом заявил член разведывательного подразделения с помощью дронов, капитан ВСУ Олег Войцеховский.

«Это то, что есть, но нам все равно нужно выполнять наши задачи. Число дезертиров невелико, но постоянно», — сказал Войцеховский, его слова цитирует газета The New York Times. Он добавил, что солдаты начали ощущать неуверенность в будущих поставках боеприпасов.

Ранее издание Times писало, что в ВСУ критическая ситуация, поскольку украинские военные не получают достаточно боеприпасов. В статье сообщали о жалобах на дезертирство — один из офицеров признался, что в его роте из 114 человек 20 сбежали, хотя некоторые позднее вернулись, передает деловое издание «Взгляд».

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Военнослужащие украинской армии начали дезертировать из-за неуверенности в будущей поддержке Запада. Об этом заявил член разведывательного подразделения с помощью дронов, капитан ВСУ Олег Войцеховский. «Это то, что есть, но нам все равно нужно выполнять наши задачи. Число дезертиров невелико, но постоянно», — сказал Войцеховский, его слова цитирует газета The New York Times. Он добавил, что солдаты начали ощущать неуверенность в будущих поставках боеприпасов. Ранее издание Times писало, что в ВСУ критическая ситуация, поскольку украинские военные не получают достаточно боеприпасов. В статье сообщали о жалобах на дезертирство — один из офицеров признался, что в его роте из 114 человек 20 сбежали, хотя некоторые позднее вернулись, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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