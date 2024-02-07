NYT: солдаты ВСУ начали дезертировать из-за остановки помощи США

08 февраля 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

ВСУ начали чувствовать неуверенность в поддержке Запада Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие украинской армии начали дезертировать из-за неуверенности в будущей поддержке Запада. Об этом заявил член разведывательного подразделения с помощью дронов, капитан ВСУ Олег Войцеховский. «Это то, что есть, но нам все равно нужно выполнять наши задачи. Число дезертиров невелико, но постоянно», — сказал Войцеховский, его слова цитирует газета The New York Times. Он добавил, что солдаты начали ощущать неуверенность в будущих поставках боеприпасов. Ранее издание Times писало, что в ВСУ критическая ситуация, поскольку украинские военные не получают достаточно боеприпасов. В статье сообщали о жалобах на дезертирство — один из офицеров признался, что в его роте из 114 человек 20 сбежали, хотя некоторые позднее вернулись, передает деловое издание «Взгляд».

Военнослужащие украинской армии начали дезертировать из-за неуверенности в будущей поддержке Запада. Об этом заявил член разведывательного подразделения с помощью дронов, капитан ВСУ Олег Войцеховский. «Это то, что есть, но нам все равно нужно выполнять наши задачи. Число дезертиров невелико, но постоянно», — сказал Войцеховский, его слова цитирует газета The New York Times. Он добавил, что солдаты начали ощущать неуверенность в будущих поставках боеприпасов. Ранее издание Times писало, что в ВСУ критическая ситуация, поскольку украинские военные не получают достаточно боеприпасов. В статье сообщали о жалобах на дезертирство — один из офицеров признался, что в его роте из 114 человек 20 сбежали, хотя некоторые позднее вернулись, передает деловое издание «Взгляд».