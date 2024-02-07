В опорном городе «Лукойла» ХМАО началась борьба за кресло мэра. Инсайд

Глава Урая и спикер думы стали конкурентами в борьбе за пост мэра

08 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В опорном городе «Лукойла» появились сразу два сильных кандидата на пост мэра Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Спикер думы опорного города корпорации «Лукойл» в ХМАО Урая Александр Величко включился в предвыборную гонку за кресло мэра. Он готов составить конкуренцию действующему главе города Тимуру Закирзянову, чьи полномочия заканчиваются осенью. Об этом URA.RU сообщил анонимный источник из числа местных политэлит. «Закирзянов публично объявил о желании пойти на второй срок во время записи подкаста. А Величко сразу после этого призвал электорат обсудить политические проблемы города в местном ДК во время отчета о работе за прошлый год. Кроме того, он опубликовал пост в сообществе, бенефициар которого в достаточно напряженных отношениях с мэрией. В итоге, местный истеблишмент посчитал это началом конкуренции за пост главы города и попыткой повышения узнаваемости спикера», — поделился собеседник агентства. По словам другого источника, из-за особенностей опорных городов компании кандидаты на пост главы города проходят проверку не только внутриполитического блока правительства ХМАО, но и руководства «Лукойла». При этом, шансы Закирзянова остаться на второй срок собеседник оценивает как достаточно высокие. «Все KPI у него выполняются, причем достаточно хорошо. Проблемы могут возникнуть, если нефтяники по какой-то причине поддержат Величко. Закирзянов за годы мэрства несколько подрастерял связи с руководством „Лукойла“, а спикер думы продолжает работу в дочернем предприятии корпорации», — добавил инсайдер. Получить комментарий внутриполитического блока администрации города на момент публикации не удалось. Однако источники, близкие к мэрии, уточняют, что все согласования кандидатуры будущего главы с окружными властями и «Лукойлом» начнутся после выборов президента РФ. Полномочия Закирзянова истекают в ноябре. «В нынешние времена большая редкость, когда в политэлитах есть сразу два реальных кандидата на пост мэра. Тем более, чтобы оба представляли „Единую Россию“. Так что нефтяникам и окружному внутриполу непросто будет решить, на кого из двоих сделать ставку», — резюмирует инсайдер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спикер думы опорного города корпорации «Лукойл» в ХМАО Урая Александр Величко включился в предвыборную гонку за кресло мэра. Он готов составить конкуренцию действующему главе города Тимуру Закирзянову, чьи полномочия заканчиваются осенью. Об этом URA.RU сообщил анонимный источник из числа местных политэлит. «Закирзянов публично объявил о желании пойти на второй срок во время записи подкаста. А Величко сразу после этого призвал электорат обсудить политические проблемы города в местном ДК во время отчета о работе за прошлый год. Кроме того, он опубликовал пост в сообществе, бенефициар которого в достаточно напряженных отношениях с мэрией. В итоге, местный истеблишмент посчитал это началом конкуренции за пост главы города и попыткой повышения узнаваемости спикера», — поделился собеседник агентства. По словам другого источника, из-за особенностей опорных городов компании кандидаты на пост главы города проходят проверку не только внутриполитического блока правительства ХМАО, но и руководства «Лукойла». При этом, шансы Закирзянова остаться на второй срок собеседник оценивает как достаточно высокие. «Все KPI у него выполняются, причем достаточно хорошо. Проблемы могут возникнуть, если нефтяники по какой-то причине поддержат Величко. Закирзянов за годы мэрства несколько подрастерял связи с руководством „Лукойла“, а спикер думы продолжает работу в дочернем предприятии корпорации», — добавил инсайдер. Получить комментарий внутриполитического блока администрации города на момент публикации не удалось. Однако источники, близкие к мэрии, уточняют, что все согласования кандидатуры будущего главы с окружными властями и «Лукойлом» начнутся после выборов президента РФ. Полномочия Закирзянова истекают в ноябре. «В нынешние времена большая редкость, когда в политэлитах есть сразу два реальных кандидата на пост мэра. Тем более, чтобы оба представляли „Единую Россию“. Так что нефтяникам и окружному внутриполу непросто будет решить, на кого из двоих сделать ставку», — резюмирует инсайдер.