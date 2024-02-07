Митрополит Кульберг раскрыл, как «искуситель» управляет людьми через вакцины

08 февраля 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

Митрополит Евгений считает, что искуситель заставляет отказываться людей от традиционных ценностей Фото: Илья Московец © URA.RU Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что искуситель якобы выстраивает систему человеческого сообщества так, чтобы они ему поклонялись, создавая некие обряды: маски, соцсети, вакцины. Об этом Кульберг заявил в эфире телеканала «Спас». «Если ты хочешь жить, ты должен исполнять некие обряды. Ты должен носить некую специальную одежду (некие маски), ты должен быть зарегистрирован в каких-то соответствующих социальных сетях, ты должен слушаться некоего голоса, который сегодня вещает через Всемирную организацию здравоохранения», — заявил Кульберг. Он подчеркнул, что искуситель через человеческое сообщество выстраивает такую систему управления людьми, чтобы заставить их кланяться и отказаться от традиционных ценностей. «Я тебе дам прививку, и ты будешь жить. Нет, не бог. Искуситель», — подчеркнул митрополит. Кульберг уточнил, что делается это максимально профессионально. Например, через военные конфликты и теракт 11 сентября. Цели тех, кто руководит этим, схожи с целями искусителя, который пытался искусить бога. «Сегодня нам предлагают определенное страхование, угрозы и способы их избежать через то, чтобы включиться в общую систему поклонения некоему властителю. Тому в чьих руках есть вакцина и мнимая власть над миром», — подчеркнул митрополит. Ранее митрополит Евгений высказывался по поводу вакцинации от ковида. Он подчеркнул, что Русская православная церковь не осуждает это, но не уверена в эффективности и безопасности прививок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что искуситель якобы выстраивает систему человеческого сообщества так, чтобы они ему поклонялись, создавая некие обряды: маски, соцсети, вакцины. Об этом Кульберг заявил в эфире телеканала «Спас». «Если ты хочешь жить, ты должен исполнять некие обряды. Ты должен носить некую специальную одежду (некие маски), ты должен быть зарегистрирован в каких-то соответствующих социальных сетях, ты должен слушаться некоего голоса, который сегодня вещает через Всемирную организацию здравоохранения», — заявил Кульберг. Он подчеркнул, что искуситель через человеческое сообщество выстраивает такую систему управления людьми, чтобы заставить их кланяться и отказаться от традиционных ценностей. «Я тебе дам прививку, и ты будешь жить. Нет, не бог. Искуситель», — подчеркнул митрополит. Кульберг уточнил, что делается это максимально профессионально. Например, через военные конфликты и теракт 11 сентября. Цели тех, кто руководит этим, схожи с целями искусителя, который пытался искусить бога. «Сегодня нам предлагают определенное страхование, угрозы и способы их избежать через то, чтобы включиться в общую систему поклонения некоему властителю. Тому в чьих руках есть вакцина и мнимая власть над миром», — подчеркнул митрополит. Ранее митрополит Евгений высказывался по поводу вакцинации от ковида. Он подчеркнул, что Русская православная церковь не осуждает это, но не уверена в эффективности и безопасности прививок.