Митрополит Кульберг раскрыл, как церковь относится к вакцине от COVID-19

Митрополит Кульберг: церковь неоднозначно относится к прививкам от COVID-19

15 февраля 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Ни антипрививочником, ни фанатом вакцинации митрополит Евгений себя не считает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Русская православная церковь не осуждает вакцинацию от COVID-19, но не уверена в ее эффективности и безопасности. Такую позицию церкви выразил Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений (Кульберг) во время прямого эфира на телеканале ОТВ. «Есть эмоции, а есть наука. Наука говорит о том, что эффективность и безопасность вакцины подтверждается рядом научных опытов. Та история вакцинации, которая проходила во время пандемии по миру, вызывала у меня много вопросов. Я искренне переживал и молился за тех ученых, которые разрабатывали вакцины», — заявил митрополит. Однако он считает, что эффективность и безопасность с точки зрения науки до сих пор находится под вопросом. « У меня ответа достоверного и подтвержденного наукой нет. Ни антипрививочником („это печать Антихриста, и мы все умрем“), ни тем человеком, который носил значок, что я привит, я не был», — признался Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений. Ранее в прямом эфире на свердловском телеканале екатеринбургский митрополит сравнил гомосексуализм с шизофренией. Также он заявил, что что не видит полезности в уроках секспросвета для детей.

Русская православная церковь не осуждает вакцинацию от COVID-19, но не уверена в ее эффективности и безопасности. Такую позицию церкви выразил Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений (Кульберг) во время прямого эфира на телеканале ОТВ. «Есть эмоции, а есть наука. Наука говорит о том, что эффективность и безопасность вакцины подтверждается рядом научных опытов. Та история вакцинации, которая проходила во время пандемии по миру, вызывала у меня много вопросов. Я искренне переживал и молился за тех ученых, которые разрабатывали вакцины», — заявил митрополит. Однако он считает, что эффективность и безопасность с точки зрения науки до сих пор находится под вопросом. « У меня ответа достоверного и подтвержденного наукой нет. Ни антипрививочником („это печать Антихриста, и мы все умрем“), ни тем человеком, который носил значок, что я привит, я не был», — признался Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений. Ранее в прямом эфире на свердловском телеканале екатеринбургский митрополит сравнил гомосексуализм с шизофренией. Также он заявил, что что не видит полезности в уроках секспросвета для детей.