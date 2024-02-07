Экономика В Свердловской области резко подорожали морковь и водка, но подешевели бананы 08 февраля 2024 в 09:56 Размер текста - 17 + Стоимость килограмма моркови в Свердловской области выросла в три раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области за неделю почти на 30% подорожал килограмм моркови и на 3% водка. Такая информация появилась на сайте «Сверловскстата». «Цена килограмма моркови с 29 января выросла на 17,56 рублей и составляет 60,29 рубля. Литр водки за неделю подорожал на 20,99 рублей и теперь стоит 704,32 рубля», — следует из свежей аналитики. При этом стоимость килограмма бананов снизилась с 161,09 рубля (на 29 января) до 149,01 рублей (на 5 февраля). Также за неделю на 9% подешевел килограмм яблок — до 121,62 рубля. В Свердловской области за неделю почти на 30% подорожал килограмм моркови и на 3% водка. Такая информация появилась на сайте «Сверловскстата». «Цена килограмма моркови с 29 января выросла на 17,56 рублей и составляет 60,29 рубля. Литр водки за неделю подорожал на 20,99 рублей и теперь стоит 704,32 рубля», — следует из свежей аналитики. При этом стоимость килограмма бананов снизилась с 161,09 рубля (на 29 января) до 149,01 рублей (на 5 февраля). Также за неделю на 9% подешевел килограмм яблок — до 121,62 рубля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям