07 февраля 2024

В Свердловской области резко подорожали морковь и водка, но подешевели бананы

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекресток 5 апреля. Тюмень, морковь, цены, ценники, ценник
Стоимость килограмма моркови в Свердловской области выросла в три раза Фото:

В Свердловской области за неделю почти на 30% подорожал килограмм моркови и на 3% водка. Такая информация появилась на сайте «Сверловскстата».

«Цена килограмма моркови с 29 января выросла на 17,56 рублей и составляет 60,29 рубля. Литр водки за неделю подорожал на 20,99 рублей и теперь стоит 704,32 рубля», — следует из свежей аналитики.

При этом стоимость килограмма бананов снизилась с 161,09 рубля (на 29 января) до 149,01 рублей (на 5 февраля). Также за неделю на 9% подешевел килограмм яблок — до 121,62 рубля.

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В Свердловской области за неделю почти на 30% подорожал килограмм моркови и на 3% водка. Такая информация появилась на сайте «Сверловскстата». «Цена килограмма моркови с 29 января выросла на 17,56 рублей и составляет 60,29 рубля. Литр водки за неделю подорожал на 20,99 рублей и теперь стоит 704,32 рубля», — следует из свежей аналитики. При этом стоимость килограмма бананов снизилась с 161,09 рубля (на 29 января) до 149,01 рублей (на 5 февраля). Также за неделю на 9% подешевел килограмм яблок — до 121,62 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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