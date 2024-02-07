В Свердловской области резко подорожали морковь и водка, но подешевели бананы

Стоимость килограмма моркови в Свердловской области выросла в три раза
В Свердловской области за неделю почти на 30% подорожал килограмм моркови и на 3% водка. Такая информация появилась на сайте «Сверловскстата».
«Цена килограмма моркови с 29 января выросла на 17,56 рублей и составляет 60,29 рубля. Литр водки за неделю подорожал на 20,99 рублей и теперь стоит 704,32 рубля», — следует из свежей аналитики.
При этом стоимость килограмма бананов снизилась с 161,09 рубля (на 29 января) до 149,01 рублей (на 5 февраля). Также за неделю на 9% подешевел килограмм яблок — до 121,62 рубля.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.