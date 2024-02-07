07 февраля 2024

Илон Маск процитировал культовый фильм Балабанова. Скрин

Илон Маск процитировал «Брата 2» Балабанова
© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск обещал не блокировать интервью Фото:

Пользователи соцсети X спросили основателя компании SpaceX Илона Маска, будет ли он блокировать интервью журналиста Карлсона Такера с президентом России Владимиром Путиным. На что миллиардер выдал неожиданный ответ с цитатой из фильма «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова (уроженца Свердловской области).

«Американец, в чем твоя сила?» — написал Маск фразу героя фильма Данилы Багрова. И тут же дал ответ, что сила в правде.

Интервью Такера с Путиным выйдет 8 февраля. Все желающие смогут посмотреть его бесплатно на сайте журналиста в версии без монтажа, также оно будет опубликовано в соцсети X. Карлсона сообщал, что Илон Маск дал обещание не блокировать видео после публикации.

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Пользователи соцсети X спросили основателя компании SpaceX Илона Маска, будет ли он блокировать интервью журналиста Карлсона Такера с президентом России Владимиром Путиным. На что миллиардер выдал неожиданный ответ с цитатой из фильма «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова (уроженца Свердловской области). «Американец, в чем твоя сила?» — написал Маск фразу героя фильма Данилы Багрова. И тут же дал ответ, что сила в правде. Интервью Такера с Путиным выйдет 8 февраля. Все желающие смогут посмотреть его бесплатно на сайте журналиста в версии без монтажа, также оно будет опубликовано в соцсети X. Карлсона сообщал, что Илон Маск дал обещание не блокировать видео после публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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