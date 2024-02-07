Пользователи соцсети X спросили основателя компании SpaceX Илона Маска, будет ли он блокировать интервью журналиста Карлсона Такера с президентом России Владимиром Путиным. На что миллиардер выдал неожиданный ответ с цитатой из фильма «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова (уроженца Свердловской области).
«Американец, в чем твоя сила?» — написал Маск фразу героя фильма Данилы Багрова. И тут же дал ответ, что сила в правде.
Интервью Такера с Путиным выйдет 8 февраля. Все желающие смогут посмотреть его бесплатно на сайте журналиста в версии без монтажа, также оно будет опубликовано в соцсети X. Карлсона сообщал, что Илон Маск дал обещание не блокировать видео после публикации.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.