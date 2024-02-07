В Тюмени вылечили пациентку с редкой крысиной болезнью

08 февраля 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

Иерсиниоз передается человеку от грызунов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени вылечили пациентку с редкой болезнью иерсиниоз, которая передается пациенту от грызунов. Об этом сообщает telegram-канал «Здравоохранение Тюменской области». «48-летнюю тюменку из ОКБ № 2 направили в Областную инфекционную клиническую больницу. Она жаловалась на боль внизу живота, сыпь на руках и повышенную температуру тела до 40 градусов. Были проведены необходимые обследования, в результате которых выставлен диагноз иерсиниоз», — говорится в сообщении. Сообщается, что иерсиниоз относится к редким кишечным инфекциям, которые передаются человеку от мышей, крыс и других грызунов. «Можно подхватить инфекцию, съев немытые орехи, продукты со складов, подвалов, погребов», — пояснил лечащий врач пациентки Семен Жвавый. Заболевание может вызвать осложнения в виде заражения крови и поражения органов. Врачи ОИКБ полностью вылечили пациентку. Процесс занял шесть дней, после этого женщину ее выписали из инфекционной больницы.

В Тюмени вылечили пациентку с редкой болезнью иерсиниоз, которая передается пациенту от грызунов. Об этом сообщает telegram-канал «Здравоохранение Тюменской области». «48-летнюю тюменку из ОКБ № 2 направили в Областную инфекционную клиническую больницу. Она жаловалась на боль внизу живота, сыпь на руках и повышенную температуру тела до 40 градусов. Были проведены необходимые обследования, в результате которых выставлен диагноз иерсиниоз», — говорится в сообщении. Сообщается, что иерсиниоз относится к редким кишечным инфекциям, которые передаются человеку от мышей, крыс и других грызунов. «Можно подхватить инфекцию, съев немытые орехи, продукты со складов, подвалов, погребов», — пояснил лечащий врач пациентки Семен Жвавый. Заболевание может вызвать осложнения в виде заражения крови и поражения органов. Врачи ОИКБ полностью вылечили пациентку. Процесс занял шесть дней, после этого женщину ее выписали из инфекционной больницы.