В Тюмени вылечили пациентку с редкой крысиной болезнью

В Тюмени вылечили пациентку с редкой болезнью иерсиниоз, которая передается пациенту от грызунов. Об этом сообщает telegram-канал «Здравоохранение Тюменской области».
«48-летнюю тюменку из ОКБ № 2 направили в Областную инфекционную клиническую больницу. Она жаловалась на боль внизу живота, сыпь на руках и повышенную температуру тела до 40 градусов. Были проведены необходимые обследования, в результате которых выставлен диагноз иерсиниоз», — говорится в сообщении.
Сообщается, что иерсиниоз относится к редким кишечным инфекциям, которые передаются человеку от мышей, крыс и других грызунов. «Можно подхватить инфекцию, съев немытые орехи, продукты со складов, подвалов, погребов», — пояснил лечащий врач пациентки Семен Жвавый. Заболевание может вызвать осложнения в виде заражения крови и поражения органов.
Врачи ОИКБ полностью вылечили пациентку. Процесс занял шесть дней, после этого женщину ее выписали из инфекционной больницы.
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