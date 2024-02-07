07 февраля 2024

В Тюмени вылечили пациентку с редкой крысиной болезнью

© Служба новостей «URA.RU»
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Иерсиниоз передается человеку от грызунов Фото:

В Тюмени вылечили пациентку с редкой болезнью иерсиниоз, которая передается пациенту от грызунов. Об этом сообщает telegram-канал «Здравоохранение Тюменской области».

«48-летнюю тюменку из ОКБ № 2 направили в Областную инфекционную клиническую больницу. Она жаловалась на боль внизу живота, сыпь на руках и повышенную температуру тела до 40 градусов. Были проведены необходимые обследования, в результате которых выставлен диагноз иерсиниоз», — говорится в сообщении.

Сообщается, что иерсиниоз относится к редким кишечным инфекциям, которые передаются человеку от мышей, крыс и других грызунов. «Можно подхватить инфекцию, съев немытые орехи, продукты со складов, подвалов, погребов», — пояснил лечащий врач пациентки Семен Жвавый. Заболевание может вызвать осложнения в виде заражения крови и поражения органов.

Врачи ОИКБ полностью вылечили пациентку. Процесс занял шесть дней, после этого женщину ее выписали из инфекционной больницы.

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В Тюмени вылечили пациентку с редкой болезнью иерсиниоз, которая передается пациенту от грызунов. Об этом сообщает telegram-канал «Здравоохранение Тюменской области». «48-летнюю тюменку из ОКБ № 2 направили в Областную инфекционную клиническую больницу. Она жаловалась на боль внизу живота, сыпь на руках и повышенную температуру тела до 40 градусов. Были проведены необходимые обследования, в результате которых выставлен диагноз иерсиниоз», — говорится в сообщении. Сообщается, что иерсиниоз относится к редким кишечным инфекциям, которые передаются человеку от мышей, крыс и других грызунов. «Можно подхватить инфекцию, съев немытые орехи, продукты со складов, подвалов, погребов», — пояснил лечащий врач пациентки Семен Жвавый. Заболевание может вызвать осложнения в виде заражения крови и поражения органов. Врачи ОИКБ полностью вылечили пациентку. Процесс занял шесть дней, после этого женщину ее выписали из инфекционной больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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