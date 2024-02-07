07 февраля 2024

В Тюмени двое мужчин избили подростков за внешний вид. Видео

В Тюмени двое мужчин избили подростков в подъезде жилого дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Подростков избили в подъезде многоэтажки в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево Фото:

В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево двое посетителей магазина разливных напитков избили подростков в подъезде жилого дома. Об этом в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте» рассказала мать одного из пострадавших. По ее словам, нападавшим не понравилась шапка, которая была на одном из пострадавших.

«Ситуация произошла в Ново-Патрушево, на первом этаже в подъезде, где сын был в гостях у девушки. В понедельник, 5 февраля, мой сын с другом и его девушка, им по 16 лет, одноклассники, подверглись избиению двумя взрослыми мужчинами просто из-за того, что им не понравилась шапка сына. Они перепутали армейскую звезду с кадетской. Их не смутило, что ребята даже не сопротивлялись в силу возраста и разной весовой категории. Их просто избивали», — написала женщина в паблике «ЧС Тюмень».

Она добавила, что подростков избили посетители магазина разливных напитков, который находится рядом с подъездом, где все произошло. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что по факту драки возбуждено уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск лиц, причастных совершению данного правонарушения», — сообщили там URA.RU.

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В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево двое посетителей магазина разливных напитков избили подростков в подъезде жилого дома. Об этом в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте» рассказала мать одного из пострадавших. По ее словам, нападавшим не понравилась шапка, которая была на одном из пострадавших. «Ситуация произошла в Ново-Патрушево, на первом этаже в подъезде, где сын был в гостях у девушки. В понедельник, 5 февраля, мой сын с другом и его девушка, им по 16 лет, одноклассники, подверглись избиению двумя взрослыми мужчинами просто из-за того, что им не понравилась шапка сына. Они перепутали армейскую звезду с кадетской. Их не смутило, что ребята даже не сопротивлялись в силу возраста и разной весовой категории. Их просто избивали», — написала женщина в паблике «ЧС Тюмень». Она добавила, что подростков избили посетители магазина разливных напитков, который находится рядом с подъездом, где все произошло. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что по факту драки возбуждено уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск лиц, причастных совершению данного правонарушения», — сообщили там URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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