В Тюмени двое мужчин избили подростков за внешний вид. Видео

В Тюмени двое мужчин избили подростков в подъезде жилого дома

08 февраля 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Подростков избили в подъезде многоэтажки в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево двое посетителей магазина разливных напитков избили подростков в подъезде жилого дома. Об этом в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте» рассказала мать одного из пострадавших. По ее словам, нападавшим не понравилась шапка, которая была на одном из пострадавших. «Ситуация произошла в Ново-Патрушево, на первом этаже в подъезде, где сын был в гостях у девушки. В понедельник, 5 февраля, мой сын с другом и его девушка, им по 16 лет, одноклассники, подверглись избиению двумя взрослыми мужчинами просто из-за того, что им не понравилась шапка сына. Они перепутали армейскую звезду с кадетской. Их не смутило, что ребята даже не сопротивлялись в силу возраста и разной весовой категории. Их просто избивали», — написала женщина в паблике «ЧС Тюмень». Она добавила, что подростков избили посетители магазина разливных напитков, который находится рядом с подъездом, где все произошло. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что по факту драки возбуждено уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск лиц, причастных совершению данного правонарушения», — сообщили там URA.RU.

В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево двое посетителей магазина разливных напитков избили подростков в подъезде жилого дома. Об этом в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте» рассказала мать одного из пострадавших. По ее словам, нападавшим не понравилась шапка, которая была на одном из пострадавших. «Ситуация произошла в Ново-Патрушево, на первом этаже в подъезде, где сын был в гостях у девушки. В понедельник, 5 февраля, мой сын с другом и его девушка, им по 16 лет, одноклассники, подверглись избиению двумя взрослыми мужчинами просто из-за того, что им не понравилась шапка сына. Они перепутали армейскую звезду с кадетской. Их не смутило, что ребята даже не сопротивлялись в силу возраста и разной весовой категории. Их просто избивали», — написала женщина в паблике «ЧС Тюмень». Она добавила, что подростков избили посетители магазина разливных напитков, который находится рядом с подъездом, где все произошло. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что по факту драки возбуждено уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск лиц, причастных совершению данного правонарушения», — сообщили там URA.RU.