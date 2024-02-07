Как циклон «Ольга» пройдет над Свердловской областью

Циклон «Ольга», который накрыл центральную часть России, заденет и Свердловскую область. Правда, обильных снегопадов атмосферный вихрь не принесет. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.
«В Свердловской области особо сильных осадков не будет. Циклон нас, конечно, зацепит, и снег идти будет, но чтобы прямо засыпало — быть не должно», — сказала Шепоренко.
По ее словам, основные события придутся на вечер четверга и ночь на пятницу (8-9 февраля). Днем 8 февраля циклон перевалит Уральские горы, ветер сменит направление, осадки перестанут быть интенсивными. «Циклон теряет свою активность. Думаю, он не представляет для нас опасности», — добавила синоптик.
Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Ольга», который образовался на юге Гренландии, пришел в Россию и приближается к Уралу. На снимке видно, что снеговые облака накрыли всю центральную часть страны.
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