Newsweek: отец, воюющий за ВС РФ, пощадил сына, воюющего за ВСУ

08 февраля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Отец и сын оказались на поле боя в ходе спецоперации на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский военнослужащий рассказал о боевом столкновении на фронте со своим отцом, который служил в российской армии танкистом. По его словам, под Авдеевкой отец перестал стрелять из танка, как только понял, что сражается с сыном. «Он такой: „Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять!“» — сказал 19-летний Александр, состоящий в рядах ВСУ, передает Newsweek. Он рассказал, что жил в России в детстве и не видел отца с того времени, а после начала СВО папа позвонил ему и предложил вступить в российскую армию. Юноша отклонил такое предложение. По словам Александра, его отец был отправлен для сдерживания наступления танков Bradley. Одним из них управлял родственник. Во время боевых действий мужчина выпустил снаряд по украинскому танку, в котором находился его сын, а когда узнал, что он находится в кабине, перестал стрелять, однако Александр в это не поверил, так как выстрелы продолжались. Отмечается, что позднее отец молодого человека погиб в результате нападения ВСУ на его танк при помощи FPV-дронов.

Украинский военнослужащий рассказал о боевом столкновении на фронте со своим отцом, который служил в российской армии танкистом. По его словам, под Авдеевкой отец перестал стрелять из танка, как только понял, что сражается с сыном. «Он такой: „Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять!“» — сказал 19-летний Александр, состоящий в рядах ВСУ, передает Newsweek. Он рассказал, что жил в России в детстве и не видел отца с того времени, а после начала СВО папа позвонил ему и предложил вступить в российскую армию. Юноша отклонил такое предложение. По словам Александра, его отец был отправлен для сдерживания наступления танков Bradley. Одним из них управлял родственник. Во время боевых действий мужчина выпустил снаряд по украинскому танку, в котором находился его сын, а когда узнал, что он находится в кабине, перестал стрелять, однако Александр в это не поверил, так как выстрелы продолжались. Отмечается, что позднее отец молодого человека погиб в результате нападения ВСУ на его танк при помощи FPV-дронов.