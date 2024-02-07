07 февраля 2024

Курганцы уехали на федеральный канал на программу к Андрею Малахову. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия Е1. Екатеринбург, малахов андрей
Курганцы стали гостями на шоу Андрея Малахова (архивное фото) Фото:

Жители Целинного муниципального округа Курганской области поехали на шоу «Привет, Андрей», которое транслируется на федеральном канале «Россия-1». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава округа Петр Скоробогатов.

«Поехали граждане из Целинного округа. Зинаида Егорова и Сергей Лайков (с. Целинное), Валерий Канунников, Сергей Кирьянов, Виктор Столбов, Андрей Чепкасов и Александр Удалов (с. Кислянка)», — рассказал URA.RU Скоробогатов.

У себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Целинного округа написал, что курганцы появятся в выпуске шоу Андрея Малахова под названием «Песни от всей души». Скоробогатов в комментариях ответил, что на данный момент проходили только съемки. Пока неизвестно, когда появится выпуск на телевидение. Скоробогатов также пожелал удачи жителям Целинного округа.

Ранее URA.RU писало, что курганский гармонист выступил на передаче Андрея Малахова. Сам музыкант родом из Юргамышского округа. На телепередаче курганец выступил с песней «Пожелание»

Жители Целинного округа поехали на шоу Андрея Малахова на «России-1»
Жители Целинного округа поехали на шоу Андрея Малахова на «России-1»
Фото:

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Жители Целинного муниципального округа Курганской области поехали на шоу «Привет, Андрей», которое транслируется на федеральном канале «Россия-1». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава округа Петр Скоробогатов. «Поехали граждане из Целинного округа. Зинаида Егорова и Сергей Лайков (с. Целинное), Валерий Канунников, Сергей Кирьянов, Виктор Столбов, Андрей Чепкасов и Александр Удалов (с. Кислянка)», — рассказал URA.RU Скоробогатов. У себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Целинного округа написал, что курганцы появятся в выпуске шоу Андрея Малахова под названием «Песни от всей души». Скоробогатов в комментариях ответил, что на данный момент проходили только съемки. Пока неизвестно, когда появится выпуск на телевидение. Скоробогатов также пожелал удачи жителям Целинного округа. Ранее URA.RU писало, что курганский гармонист выступил на передаче Андрея Малахова. Сам музыкант родом из Юргамышского округа. На телепередаче курганец выступил с песней «Пожелание»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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