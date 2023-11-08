Курганский гармонист выступил на передаче Андрея Малахова

09 ноября 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Гармонист Илья Тихонов выступил с песней на телеканале «Россия 1» Фото: Илья Московец © URA.RU Гармонист из Курганской области Илья Тихонов выступил в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей». Эфир состоялся на телеканале «Россия 1». «Добро пожаловать в село Курганской области под названием Чинеево (Юргамышский округ — прим. ред.). Богато оно и грибными лесами, и рыбными озерами, и хлебными полями. Дом достался от бабушки. Она привила любовь к песне с раннего детства. И как-то песня пошла со мной, как друг, рука об руку», — рассказал на передаче Тихонов. На телепередаче курганец выступил с песней «Пожелание». Сам Тихонов работает учителем в местной школе и руководит хором в Доме культуры. Ранее URA.RU писало, что курганцы выступили с песней на шоу Малахова. Семья из Шатровского округа поехала выступать на центральном телевидении.

Гармонист из Курганской области Илья Тихонов выступил в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей». Эфир состоялся на телеканале «Россия 1». «Добро пожаловать в село Курганской области под названием Чинеево (Юргамышский округ — прим. ред.). Богато оно и грибными лесами, и рыбными озерами, и хлебными полями. Дом достался от бабушки. Она привила любовь к песне с раннего детства. И как-то песня пошла со мной, как друг, рука об руку», — рассказал на передаче Тихонов. На телепередаче курганец выступил с песней «Пожелание». Сам Тихонов работает учителем в местной школе и руководит хором в Доме культуры. Ранее URA.RU писало, что курганцы выступили с песней на шоу Малахова. Семья из Шатровского округа поехала выступать на центральном телевидении.