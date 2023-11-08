08 ноября 2023

Курганский гармонист выступил на передаче Андрея Малахова

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, гармонь, инструмент, аккордеон, баян
Гармонист Илья Тихонов выступил с песней на телеканале «Россия 1» Фото:

Гармонист из Курганской области Илья Тихонов выступил в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей». Эфир состоялся на телеканале «Россия 1».

«Добро пожаловать в село Курганской области под названием Чинеево (Юргамышский округ — прим. ред.). Богато оно и грибными лесами, и рыбными озерами, и хлебными полями. Дом достался от бабушки. Она привила любовь к песне с раннего детства. И как-то песня пошла со мной, как друг, рука об руку», — рассказал на передаче Тихонов.

На телепередаче курганец выступил с песней «Пожелание». Сам Тихонов работает учителем в местной школе и руководит хором в Доме культуры.

Ранее URA.RU писало, что курганцы выступили с песней на шоу Малахова. Семья из Шатровского округа поехала выступать на центральном телевидении.

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Гармонист из Курганской области Илья Тихонов выступил в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей». Эфир состоялся на телеканале «Россия 1». «Добро пожаловать в село Курганской области под названием Чинеево (Юргамышский округ — прим. ред.). Богато оно и грибными лесами, и рыбными озерами, и хлебными полями. Дом достался от бабушки. Она привила любовь к песне с раннего детства. И как-то песня пошла со мной, как друг, рука об руку», — рассказал на передаче Тихонов. На телепередаче курганец выступил с песней «Пожелание». Сам Тихонов работает учителем в местной школе и руководит хором в Доме культуры. Ранее URA.RU писало, что курганцы выступили с песней на шоу Малахова. Семья из Шатровского округа поехала выступать на центральном телевидении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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