07 февраля 2024

Прокурор Тюменской области проконтролирует ход резонансного дела

Дело об избиении подростков в Тюмени взял на контроль областной прокурор
© Служба новостей «URA.RU»
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Освещение на Набережной. Курган , подростки, дети, каникулы, школьники, зима
Подростков избили в подъезде тюменского микрорайона Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских проконтролирует ход дела об избиении в Тюмени подростков. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту нанесения побоев несовершеннолетним. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что Московских поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ранее URA.RU рассказало, что двух подростков избили местные посетители магазина разливных напитков. Подозреваемым не понравился внешний вид детей.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских проконтролирует ход дела об избиении в Тюмени подростков. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту нанесения побоев несовершеннолетним. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении. Сообщается также, что Московских поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ранее URA.RU рассказало, что двух подростков избили местные посетители магазина разливных напитков. Подозреваемым не понравился внешний вид детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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