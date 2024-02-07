Прокурор Тюменской области проконтролирует ход резонансного дела

Прокурор Тюменской области Владислав Московских проконтролирует ход дела об избиении в Тюмени подростков. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту нанесения побоев несовершеннолетним. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что Московских поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ранее URA.RU рассказало, что двух подростков избили местные посетители магазина разливных напитков. Подозреваемым не понравился внешний вид детей.
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