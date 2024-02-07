Пермское УФАС из-за завышения цен возбудило дело в отношении «дочки» «Газпрома»

Пермское управление ФАС возбудило антимонопольное дело в отношении АО «Газпром газораспределение Пермь». Газораспределительную организацию-монополиста подозревают в завышении цен на услуги по обслуживанию газового оборудования.
«Пермское УФАС завершило проверку расчетов стоимости услуг АО „Газпром газораспределение Пермь“ по техобслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на 2024 год. Поводом стали жалобы на увеличение стоимости услуг. УФАС выявило несоблюдение со стороны газораспределительной организации отдельных положений приказа Минстроя, что могло отразиться на обоснованности цен на услуги. В отношении компании возбуждено антимонопольное дело», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 28 февраля. По его результатам АО «Газпром газораспределение Пермь» может грозить штраф до одного миллиона рублей.
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