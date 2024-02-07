У свердловского пенсионера прошел обыск по делу об оскорблении чувств верующих

08 февраля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

За оскорбительные для верующих комментарии мужчине грозит штраф или даже лишение свободы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU У 73-летнего жителя города Серов (Свердловская область) Николая П. прошел обыск по делу об оскорблении чувств верующих. Дома у пожилого мужчины, который ранее привлекался за дискредитацию армии РФ, нашли много пороха и сектантскую литературу, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 148 УК РФ (разжигание ненависти или вражды путем оскорбления чувств верующих) дома у 73-летнего уроженца города Ивано-Франковск УССР прошел обыск. В ходе следственного действия у мужчины обнаружены и изъято большое количество гильз и пороха, сборник песен и религиозные книги на украинском языке», — рассказал собеседник агентства. Известно, что пенсионер — уроженец Западной Украины — оставлял комментарии во «ВКонтакте» под ником «Чистильщик Авгиевых Конюшен». В них, по версии следствия, имелись замечания и выражения, оскорбляющие религиозные чувства православных христиан. В настоящее время мужчина находится под обязательством о явке. Ему грозит второе уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Известно, что ранее, осенью 2022 года, он уже привлекался к административному наказанию за дискредитацию российской армии. Тогда он писал в соцсетях комментарии с аккаунта с другой фамилией — «Николай Демидов». В пресс-службе свердловского СКР отказались прокомментировать информацию. Цель хранения боеприпасов пока непонятна Фото: источник URA.RU Пенсионер хранил дома гильзы… Фото: источник URA.RU … и много литературы на украинском языке Фото: источник URA.RU Одна из книг на украинском является сектантской, но не запрещенной литературой Фото: источник URA.RU За такой арсенал пенсионеру грозит вторая уголовка Фото: источник URA.RU Одна из книг — сборник украинских песен, изданный в 1960-е годы в СССР Фото: источник URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У 73-летнего жителя города Серов (Свердловская область) Николая П. прошел обыск по делу об оскорблении чувств верующих. Дома у пожилого мужчины, который ранее привлекался за дискредитацию армии РФ, нашли много пороха и сектантскую литературу, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 148 УК РФ (разжигание ненависти или вражды путем оскорбления чувств верующих) дома у 73-летнего уроженца города Ивано-Франковск УССР прошел обыск. В ходе следственного действия у мужчины обнаружены и изъято большое количество гильз и пороха, сборник песен и религиозные книги на украинском языке», — рассказал собеседник агентства. Известно, что пенсионер — уроженец Западной Украины — оставлял комментарии во «ВКонтакте» под ником «Чистильщик Авгиевых Конюшен». В них, по версии следствия, имелись замечания и выражения, оскорбляющие религиозные чувства православных христиан. В настоящее время мужчина находится под обязательством о явке. Ему грозит второе уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Известно, что ранее, осенью 2022 года, он уже привлекался к административному наказанию за дискредитацию российской армии. Тогда он писал в соцсетях комментарии с аккаунта с другой фамилией — «Николай Демидов». В пресс-службе свердловского СКР отказались прокомментировать информацию.