07 февраля 2024

В ГУ МВД по Пермскому краю поменяется руководство

© Служба новостей «URA.RU»
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Смена руководства в пермском главке произойдет после выборов президента Фото:

Руководитель пермского главка Александр Щеглов будет освобожден от своей должности. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в правоохранительных органах.

«Щеглов перестанет руководить пермским главком в этом году. Решение принято окончательное. Скорее всего он будет переведен в другой регион», — рассказал собеседник агентства. Точная дата пока неизвестна, но все источники сходятся во мнении, что это будет после выборов президента РФ, которые состоятся в марте. URA.RU направило запрос в пресс-центр МВД РФ.

Александр Щеглов был назначен начальником ГУ МВД по Пермскому краю 25 ноября 2020 года. До этого он был начальником полиции Новгородской области и возглавлял УМВД по Забайкальскому краю.

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Руководитель пермского главка Александр Щеглов будет освобожден от своей должности. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в правоохранительных органах. «Щеглов перестанет руководить пермским главком в этом году. Решение принято окончательное. Скорее всего он будет переведен в другой регион», — рассказал собеседник агентства. Точная дата пока неизвестна, но все источники сходятся во мнении, что это будет после выборов президента РФ, которые состоятся в марте. URA.RU направило запрос в пресс-центр МВД РФ. Александр Щеглов был назначен начальником ГУ МВД по Пермскому краю 25 ноября 2020 года. До этого он был начальником полиции Новгородской области и возглавлял УМВД по Забайкальскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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