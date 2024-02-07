В ГУ МВД по Пермскому краю поменяется руководство

08 февраля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Смена руководства в пермском главке произойдет после выборов президента Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Руководитель пермского главка Александр Щеглов будет освобожден от своей должности. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в правоохранительных органах. «Щеглов перестанет руководить пермским главком в этом году. Решение принято окончательное. Скорее всего он будет переведен в другой регион», — рассказал собеседник агентства. Точная дата пока неизвестна, но все источники сходятся во мнении, что это будет после выборов президента РФ, которые состоятся в марте. URA.RU направило запрос в пресс-центр МВД РФ. Александр Щеглов был назначен начальником ГУ МВД по Пермскому краю 25 ноября 2020 года. До этого он был начальником полиции Новгородской области и возглавлял УМВД по Забайкальскому краю.

Руководитель пермского главка Александр Щеглов будет освобожден от своей должности. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в правоохранительных органах. «Щеглов перестанет руководить пермским главком в этом году. Решение принято окончательное. Скорее всего он будет переведен в другой регион», — рассказал собеседник агентства. Точная дата пока неизвестна, но все источники сходятся во мнении, что это будет после выборов президента РФ, которые состоятся в марте. URA.RU направило запрос в пресс-центр МВД РФ. Александр Щеглов был назначен начальником ГУ МВД по Пермскому краю 25 ноября 2020 года. До этого он был начальником полиции Новгородской области и возглавлял УМВД по Забайкальскому краю.