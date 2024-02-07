На трассе Сургут-Нижневартовск ограничили движение из-за ДТП

Движение автомобилей осуществляется по левой полосе
На автомобильной трассе между Сургутом и Нижневартовском организовано реверсивное движение транспорта. В связи с произошедшим ДТП, правая полоса дороги перекрыта. Об этом в своем telegram-канале сообщает Управление автодорог Югры.
«На автомобильной дороге Сургут-Нижневартовск км 136+300 ограничено движение в связи с произошедшим ДТП. Движение транспортных средств осуществляется по левой полосе», — поясняется в публикации.
В пресс-службе окружного ГИБДД журналисту агентства рассказали, что, по предварительным данным, авария произошла на 137 километре трассы Сургут — Нижневартовск. В результате ДТП четверо людей пострадали.
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