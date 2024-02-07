07 февраля 2024

На трассе Сургут-Нижневартовск ограничили движение из-за ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, реанимобиль, силовики, трасса, патруль, м5, неотложка, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога, скорая помощь
Движение автомобилей осуществляется по левой полосе Фото:

На автомобильной трассе между Сургутом и Нижневартовском организовано реверсивное движение транспорта. В связи с произошедшим ДТП, правая полоса дороги перекрыта. Об этом в своем telegram-канале сообщает Управление автодорог Югры.

«На автомобильной дороге Сургут-Нижневартовск км 136+300 ограничено движение в связи с произошедшим ДТП. Движение транспортных средств осуществляется по левой полосе», — поясняется в публикации.

В пресс-службе окружного ГИБДД журналисту агентства рассказали, что, по предварительным данным, авария произошла на 137 километре трассы Сургут — Нижневартовск. В результате ДТП четверо людей пострадали.

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На автомобильной трассе между Сургутом и Нижневартовском организовано реверсивное движение транспорта. В связи с произошедшим ДТП, правая полоса дороги перекрыта. Об этом в своем telegram-канале сообщает Управление автодорог Югры. «На автомобильной дороге Сургут-Нижневартовск км 136+300 ограничено движение в связи с произошедшим ДТП. Движение транспортных средств осуществляется по левой полосе», — поясняется в публикации. В пресс-службе окружного ГИБДД журналисту агентства рассказали, что, по предварительным данным, авария произошла на 137 километре трассы Сургут — Нижневартовск. В результате ДТП четверо людей пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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