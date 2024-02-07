07 февраля 2024

Прокурор заставляет властей курганской «Рублевки» отремонтировать дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Зайково. Курган, яма, ремонт, дорога, зайково, мкр зайково, разбитая
Администрация Кетовского МО должна будет устранить повреждения до 1 августа (архивное фото) Фото:

Прокуратура через суд обязала властей Кетовского муниципального округа отремонтировать дороги в курганском селе Колташево отремонтируют местные власти. Об этом сообщает прокуратура Курганской области на сайте ведомства.

«Прокурор направил в Кетовский районный суд административное исковое заявления о возложении обязанности на администрацию Кетовского МО в срок до 1 августа провести работы по устранению дефектов дорожного покрытия на обозначенных автомобильных дорогах», — указано на сайте ведомства.

Ссылаясь на ГОСТ, прокуратура отметила, что на проезжей части дороги не должно быть выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений. Проверка надзорным органом, по данным сайта, показала, что автомобильные дороги по улице Пушкина, улице Заречная, улица Высоцкого в селе Колташево имеют разные многочисленные дефекты — частичные повреждения и другие. «Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебное решение в законную силу не вступило», — сообщила прокуратура.

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Прокуратура через суд обязала властей Кетовского муниципального округа отремонтировать дороги в курганском селе Колташево отремонтируют местные власти. Об этом сообщает прокуратура Курганской области на сайте ведомства. «Прокурор направил в Кетовский районный суд административное исковое заявления о возложении обязанности на администрацию Кетовского МО в срок до 1 августа провести работы по устранению дефектов дорожного покрытия на обозначенных автомобильных дорогах», — указано на сайте ведомства. Ссылаясь на ГОСТ, прокуратура отметила, что на проезжей части дороги не должно быть выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений. Проверка надзорным органом, по данным сайта, показала, что автомобильные дороги по улице Пушкина, улице Заречная, улица Высоцкого в селе Колташево имеют разные многочисленные дефекты — частичные повреждения и другие. «Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебное решение в законную силу не вступило», — сообщила прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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