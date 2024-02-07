Прокурор заставляет властей курганской «Рублевки» отремонтировать дороги

08 февраля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Администрация Кетовского МО должна будет устранить повреждения до 1 августа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура через суд обязала властей Кетовского муниципального округа отремонтировать дороги в курганском селе Колташево отремонтируют местные власти. Об этом сообщает прокуратура Курганской области на сайте ведомства. «Прокурор направил в Кетовский районный суд административное исковое заявления о возложении обязанности на администрацию Кетовского МО в срок до 1 августа провести работы по устранению дефектов дорожного покрытия на обозначенных автомобильных дорогах», — указано на сайте ведомства. Ссылаясь на ГОСТ, прокуратура отметила, что на проезжей части дороги не должно быть выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений. Проверка надзорным органом, по данным сайта, показала, что автомобильные дороги по улице Пушкина, улице Заречная, улица Высоцкого в селе Колташево имеют разные многочисленные дефекты — частичные повреждения и другие. «Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебное решение в законную силу не вступило», — сообщила прокуратура.

Прокуратура через суд обязала властей Кетовского муниципального округа отремонтировать дороги в курганском селе Колташево отремонтируют местные власти. Об этом сообщает прокуратура Курганской области на сайте ведомства. «Прокурор направил в Кетовский районный суд административное исковое заявления о возложении обязанности на администрацию Кетовского МО в срок до 1 августа провести работы по устранению дефектов дорожного покрытия на обозначенных автомобильных дорогах», — указано на сайте ведомства. Ссылаясь на ГОСТ, прокуратура отметила, что на проезжей части дороги не должно быть выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений. Проверка надзорным органом, по данным сайта, показала, что автомобильные дороги по улице Пушкина, улице Заречная, улица Высоцкого в селе Колташево имеют разные многочисленные дефекты — частичные повреждения и другие. «Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебное решение в законную силу не вступило», — сообщила прокуратура.