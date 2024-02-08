Российский миллиардер из списка Forbes отказался от российского гражданства

Forbes: бизнесмен Анисимов вышел из российского гражданства

08 февраля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Анисимов входит в список Forbes Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российский бизнесмен Василий Анисимов отказался от российского гражданства. Он стал седьмым российским миллиардером, который вышел из гражданства России. Об этом сообщает Forbes. «Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, стал седьмым миллиардером, который отказался от гражданства России», — передает Forbes. Известно, что у него есть гражданства Хорватии и Доминики. С 2010 по 2022 годы Анисимов был президентом Федерации дзюдо России. Forbes оценивает его состояние в 1,6 млрд долларов.

Российский бизнесмен Василий Анисимов отказался от российского гражданства. Он стал седьмым российским миллиардером, который вышел из гражданства России. Об этом сообщает Forbes. «Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, стал седьмым миллиардером, который отказался от гражданства России», — передает Forbes. Известно, что у него есть гражданства Хорватии и Доминики. С 2010 по 2022 годы Анисимов был президентом Федерации дзюдо России. Forbes оценивает его состояние в 1,6 млрд долларов.