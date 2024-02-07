07 февраля 2024

В Челябинске в квартире обнаружили труп 14-летней школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В обстоятельствах смерти разбираются сотрудники следственного комитета Фото:

В одной из квартир Ленинского района Челябинска обнаружили труп 14-летней школьницы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным агентства, смерть не носит криминальный характер. Предварительно, школьница покончила с собой.

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В одной из квартир Ленинского района Челябинска обнаружили труп 14-летней школьницы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным агентства, смерть не носит криминальный характер. Предварительно, школьница покончила с собой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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