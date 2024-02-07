В Челябинске в квартире обнаружили труп 14-летней школьницы

В обстоятельствах смерти разбираются сотрудники следственного комитета
В одной из квартир Ленинского района Челябинска обнаружили труп 14-летней школьницы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным агентства, смерть не носит криминальный характер. Предварительно, школьница покончила с собой.
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