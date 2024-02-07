07 февраля 2024

В Пермском крае циклон «Ольга» парализовал движение на трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Пробки. Челябинск, пробка, снегопад, затрудненное движение, лица ленина
Автомобили стоят в пробке из-за пришедшего в Прикамье снегопада Фото:

На участке трассы «Пермь-Екатеринбург» образовалась серьезная автомобильная пробка. Очевидцы сообщили, что это произошло из-за сильного снегопада, который принес в регион циклон «Ольга».

«Трасса Пермь-Екатеринбург возле Кунгура встала. Движение очень медленное. Возможно, из-за снегопада», — сообщил паблик «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». По данным «Яндекса» пробки на данном участке достигли 9 баллов.

Ранее синоптики сообщили о том, что в Пермский край 8 февраля придет циклон «Ольга». Он принесет в регион похолодание и сильные снегопады. Из-за погодных условий на территории региона возможны обрывы линий электропередач, рост числа ДТП и техногенных пожаров, заторы на дорогах, сход снега и льда с крыш.

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На участке трассы «Пермь-Екатеринбург» образовалась серьезная автомобильная пробка. Очевидцы сообщили, что это произошло из-за сильного снегопада, который принес в регион циклон «Ольга». «Трасса Пермь-Екатеринбург возле Кунгура встала. Движение очень медленное. Возможно, из-за снегопада», — сообщил паблик «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». По данным «Яндекса» пробки на данном участке достигли 9 баллов. Ранее синоптики сообщили о том, что в Пермский край 8 февраля придет циклон «Ольга». Он принесет в регион похолодание и сильные снегопады. Из-за погодных условий на территории региона возможны обрывы линий электропередач, рост числа ДТП и техногенных пожаров, заторы на дорогах, сход снега и льда с крыш.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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