На участке трассы «Пермь-Екатеринбург» образовалась серьезная автомобильная пробка. Очевидцы сообщили, что это произошло из-за сильного снегопада, который принес в регион циклон «Ольга».
«Трасса Пермь-Екатеринбург возле Кунгура встала. Движение очень медленное. Возможно, из-за снегопада», — сообщил паблик «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». По данным «Яндекса» пробки на данном участке достигли 9 баллов.
Ранее синоптики сообщили о том, что в Пермский край 8 февраля придет циклон «Ольга». Он принесет в регион похолодание и сильные снегопады. Из-за погодных условий на территории региона возможны обрывы линий электропередач, рост числа ДТП и техногенных пожаров, заторы на дорогах, сход снега и льда с крыш.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.