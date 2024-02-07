В ХМАО водитель спецтехники на мусорном полигоне насмерть задавил коллегу

В деревне Шапша Ханты-Мансийского района водитель спецтехники на полигоне твердых бытовых отходов случайно задавил коллегу. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«На территории полигона возле Шапши водитель на спецтехнике наехал на рабочего, который был поблизости. [Погибшему] 42 года, он скончался на месте», — рассказал источник. Межмуниципальный полигон ТБО в поселке Шапша обслуживает муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие Ханты-Мансийска.
По словам инсайдера, уголовное дело возбуждено по статье 143 УК РФ «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На запрос URA.RU в следственном комитете ХМАО подтвердили, что уголовное дело возбуждено, проводятся следственные действия.
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