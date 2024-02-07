07 февраля 2024

В ХМАО водитель спецтехники на мусорном полигоне насмерть задавил коллегу

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель на спецтехнике случайно задавил коллегу Фото:

В деревне Шапша Ханты-Мансийского района водитель спецтехники на полигоне твердых бытовых отходов случайно задавил коллегу. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«На территории полигона возле Шапши водитель на спецтехнике наехал на рабочего, который был поблизости. [Погибшему] 42 года, он скончался на месте», — рассказал источник. Межмуниципальный полигон ТБО в поселке Шапша обслуживает муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие Ханты-Мансийска.

По словам инсайдера, уголовное дело возбуждено по статье 143 УК РФ «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На запрос URA.RU в следственном комитете ХМАО подтвердили, что уголовное дело возбуждено, проводятся следственные действия.

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В деревне Шапша Ханты-Мансийского района водитель спецтехники на полигоне твердых бытовых отходов случайно задавил коллегу. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «На территории полигона возле Шапши водитель на спецтехнике наехал на рабочего, который был поблизости. [Погибшему] 42 года, он скончался на месте», — рассказал источник. Межмуниципальный полигон ТБО в поселке Шапша обслуживает муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие Ханты-Мансийска. По словам инсайдера, уголовное дело возбуждено по статье 143 УК РФ «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На запрос URA.RU в следственном комитете ХМАО подтвердили, что уголовное дело возбуждено, проводятся следственные действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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