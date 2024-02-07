07 февраля 2024

Пермский минздрав выдал разрешения на работу пяти народным целителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Целители не должны использовать свои знания во вред человеку Фото:

Министерство здравоохранения Пермского края выдало пять разрешений на занятия народной медициной. В приказе ведомства сообщается, что целители не должны использовать свои умения и знания во вред человеку.

«Минздрав выдал разрешения на работу пяти гражданам. Согласно приказу минздрава от 31 января 2024 года, народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте. В их основе лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья», — сообщила интернет-газета «Текст» со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.

Издание уточняет, что выдачей разрешений на занятие народной медициной в регионе занимается спецкомиссия при краевом минздраве. Одним из главных документов, на основе которого выдается разрешение, является представление профессиональной некоммерческой организации. Срок действия разрешения составляет пять лет. К народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов.

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Министерство здравоохранения Пермского края выдало пять разрешений на занятия народной медициной. В приказе ведомства сообщается, что целители не должны использовать свои умения и знания во вред человеку. «Минздрав выдал разрешения на работу пяти гражданам. Согласно приказу минздрава от 31 января 2024 года, народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте. В их основе лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья», — сообщила интернет-газета «Текст» со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава. Издание уточняет, что выдачей разрешений на занятие народной медициной в регионе занимается спецкомиссия при краевом минздраве. Одним из главных документов, на основе которого выдается разрешение, является представление профессиональной некоммерческой организации. Срок действия разрешения составляет пять лет. К народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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