Пермский минздрав выдал разрешения на работу пяти народным целителям

Министерство здравоохранения Пермского края выдало пять разрешений на занятия народной медициной. В приказе ведомства сообщается, что целители не должны использовать свои умения и знания во вред человеку.
«Минздрав выдал разрешения на работу пяти гражданам. Согласно приказу минздрава от 31 января 2024 года, народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте. В их основе лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья», — сообщила интернет-газета «Текст» со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.
Издание уточняет, что выдачей разрешений на занятие народной медициной в регионе занимается спецкомиссия при краевом минздраве. Одним из главных документов, на основе которого выдается разрешение, является представление профессиональной некоммерческой организации. Срок действия разрешения составляет пять лет. К народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов.
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