Заступаясь за своего сына, женщина вела себя агрессивно по отношению к другому ребенку (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Драка малышей в детском саду Березовского (Свердловская область) привела к конфликту между родителями. Один из отцов обвинил маму другого воспитанника, что она использовала положение сотрудника прокуратуры, разбираясь с его сыном. Мужчина обратился в региональную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав с просьбой привлечь «мать в погонах» к ответственности. URA.RU не называет имена и фамилии героев, а также номер детского сада в интересах детей.

«Женщина с агрессией и на повышенных тонах говорила с моим ребенком. Дома сын плакал и испугался, что меня как родителя посадят в тюрьму. Считаю, что она не имела права в таком ключе проводить беседу с моим сыном, тем более в отсутствие его законного представителя, и своим поведением превысила должностные полномочия. Такое поведение порочит честь и достоинство сотрудника прокуратуры», — написал мужчина в своем заявлении на имя председателя комиссии Павла Крекова.

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Трое малышей подрались в одном из садиков Березовского 24 января. Во время потасовки один из них — сын сотрудницы прокуратуры — получил ссадину на лице. Как следует из документа, воспитатель сразу известила о случившемся только его маму, остальным же родителям о конфликте стало известно позже.

Как рассказал мужчина в своем заявлении, женщина примчалась в садик, устроила разнос воспитателю и потребовала привести его сына, который спал. По словам мужчины, «мама в погонах» разговаривала с шестилетним ребенком агрессивно и грубо, требуя назвать место работы родителей, и грозила, что их накажут. В этот момент формы прокурора на ней не было.

«Во время разборок женщина заявила, что мой сын ее «бесит», и спрашивала у воспитателя, почему они не обращаются в полицию. Позже на занятии у логопеда сын не мог сосредоточиться и постоянно повторял: «Как там мои мама и папа, их же сейчас посадят в тюрьму, как они там у меня», — написал отец.

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По его словам, он пытался добиться личного разговора с мамой, но ему отказались в садике дать ее телефон. Сотрудники пояснили, что «побои уже сняты» и женщина не настроена общаться. Отказывались ему предоставить и видео с камер наблюдения. Мужчина уверен, что все это связано с высоким служебным положением мамы другого мальчика.

Получить комментарий сотрудницы прокуратуры, на которую пожаловался мужчина, не удалось: никто не ответил по рабочему телефону. URA.RU готово предоставить ей свою площадку, чтобы озвучить мнение второй стороны. «Аппаратом прокуратуры области по данному факту организована служебная проверка», — кратко пояснила ситуацию старший помощник областного прокурора Марина Канатова.