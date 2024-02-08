ЦИК нашла в подписях за Надеждина более 5% процентов допустимого брака

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Надеждин Борис, партия "гражданская инициатива". Москва , надеждин борис, надеждин
Представители Надеждина не пришли на проверку подписных листов Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты РФ Борис Надеждин предоставил подписные листы с подписями 11 умерших людей, 9 147 подписей были признаны недействительными. Такие цифры прозвучали на заседании ЦИК. У кандидата Сергея Малинковича обнаружено восемь таких подписей.

«В подписных листах в поддержку Надеждина были выявлены подписи 11 умерших людей», — сообщили на заседании ЦИК. Трансляция велась на официальном сайте ведомства. Недействительными признаны 9 147 подписей из отобранных 60 тысяч.

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Кандидат в президенты РФ Борис Надеждин предоставил подписные листы с подписями 11 умерших людей, 9 147 подписей были признаны недействительными. Такие цифры прозвучали на заседании ЦИК. У кандидата Сергея Малинковича обнаружено восемь таких подписей. «В подписных листах в поддержку Надеждина были выявлены подписи 11 умерших людей», — сообщили на заседании ЦИК. Трансляция велась на официальном сайте ведомства. Недействительными признаны 9 147 подписей из отобранных 60 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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