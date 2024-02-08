ЦИК нашла в подписях за Надеждина более 5% процентов допустимого брака

Представители Надеждина не пришли на проверку подписных листов
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Кандидат в президенты РФ Борис Надеждин предоставил подписные листы с подписями 11 умерших людей, 9 147 подписей были признаны недействительными. Такие цифры прозвучали на заседании ЦИК. У кандидата Сергея Малинковича обнаружено восемь таких подписей.
«В подписных листах в поддержку Надеждина были выявлены подписи 11 умерших людей», — сообщили на заседании ЦИК. Трансляция велась на официальном сайте ведомства. Недействительными признаны 9 147 подписей из отобранных 60 тысяч.
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