Бастрыкин затребовал доклад по делу о скандальном пермском долгострое

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с обращением о нарушении прав дольщиков в Перми. Речь о ситуации с квартирами в долгострое ЖК «Столичный», которые до сих пор ждут более 140 человек.
«Обращения пострадавших граждан в компетентные органы с просьбами о выплате компенсаций результатов не принесли. В СУ СК РФ по Пермскому краю расследуется уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального СУ СК Дениса Головкина доклад об установленных обстоятельствах, проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России».
Строительство многоквартирного дома ЖК «Столичный» в Перми в 2011 году начало ООО «Солдес строй», которое в 2014 году признали банкротом. Его гендиректора Михаила Ощепкова приговорили к семи годам колонии. Достраивать дом взялось ООО «СФ «Основание», которое должно было передать квартиры дольщикам в феврале 2024 года. Но этот подрядчик сорвал сроки строительства, в результате они сдвинулись на год. Нового жилья до сих пор ждут более 140 человек.
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