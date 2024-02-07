07 февраля 2024

Бастрыкин затребовал доклад по делу о скандальном пермском долгострое

Глава СК РФ Бастрыкин затребовал доклад по делу о пермском ЖК «Столичный»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Глава СК РФ заинтересовался ситуацией с нарушением прав дольщиков Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с обращением о нарушении прав дольщиков в Перми. Речь о ситуации с квартирами в долгострое ЖК «Столичный», которые до сих пор ждут более 140 человек.

«Обращения пострадавших граждан в компетентные органы с просьбами о выплате компенсаций результатов не принесли. В СУ СК РФ по Пермскому краю расследуется уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального СУ СК Дениса Головкина доклад об установленных обстоятельствах, проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России».

Строительство многоквартирного дома ЖК «Столичный» в Перми в 2011 году начало ООО «Солдес строй», которое в 2014 году признали банкротом. Его гендиректора Михаила Ощепкова приговорили к семи годам колонии. Достраивать дом взялось ООО «СФ «Основание», которое должно было передать квартиры дольщикам в феврале 2024 года. Но этот подрядчик сорвал сроки строительства, в результате они сдвинулись на год. Нового жилья до сих пор ждут более 140 человек.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с обращением о нарушении прав дольщиков в Перми. Речь о ситуации с квартирами в долгострое ЖК «Столичный», которые до сих пор ждут более 140 человек. «Обращения пострадавших граждан в компетентные органы с просьбами о выплате компенсаций результатов не принесли. В СУ СК РФ по Пермскому краю расследуется уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального СУ СК Дениса Головкина доклад об установленных обстоятельствах, проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России». Строительство многоквартирного дома ЖК «Столичный» в Перми в 2011 году начало ООО «Солдес строй», которое в 2014 году признали банкротом. Его гендиректора Михаила Ощепкова приговорили к семи годам колонии. Достраивать дом взялось ООО «СФ «Основание», которое должно было передать квартиры дольщикам в феврале 2024 года. Но этот подрядчик сорвал сроки строительства, в результате они сдвинулись на год. Нового жилья до сих пор ждут более 140 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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