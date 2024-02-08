Минобороны предложило повысить предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации

Предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации повысят до 65 лет
новость из сюжетаМобилизация в России
В России предложили повысить предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации до 65 лет. Соответсвующий законопроект разработало Минобороны РФ.
«Устанавливается следующий предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих мужского пола, проходящих военную службу по контракту: имеющих иное воинское звание — 65 лет», — говорится в тексте законопроекта, опубликованном
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