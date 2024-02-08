Минобороны предложило повысить предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации

МО предложило предельный возраст по мобилизации для контрактников в 65 лет
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Предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации повысят до 65 лет Фото:
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Мобилизация в России

В России предложили повысить предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации до 65 лет. Соответсвующий законопроект разработало Минобороны РФ.

«Устанавливается следующий предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих мужского пола, проходящих военную службу по контракту: имеющих иное воинское звание — 65 лет», — говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте публикования правовых актов. Отмечается, что для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника и адмирала включительно устанавливается возраст 70 лет.

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В России предложили повысить предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации до 65 лет. Соответсвующий законопроект разработало Минобороны РФ. «Устанавливается следующий предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих мужского пола, проходящих военную службу по контракту: имеющих иное воинское звание — 65 лет», — говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте публикования правовых актов. Отмечается, что для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника и адмирала включительно устанавливается возраст 70 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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