Минобороны повысит предельный возраст службы в период мобилизации: что изменится

Минобороны планирует установить единый предельный возраст во время мобилизации

08 февраля 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Закон должен пройти стадию обсуждения до 22 февраля, заявлял Андрей Картаполов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Минобороны России предлагает установить единый предельный возраст во время мобилизации. В списке изменений — поднять верхнюю планку максимум до 70 лет для контрактников и мобилизованных. URA.RU рассказывает, в чем суть поправок и зачем они принимаются. В чем суть закона о предельном возрасте во время мобилизации Минобороны предлагает установить в России единую верхнюю возрастную планку для службы во время мобилизации, военного положения и военного времени. Это касается как контрактников, так и мобилизованных. Для всех — это 65 лет. Для высших офицеров — 70. Новость по теме Картополов прокомментировал предложение повысить предельный возраст при мобилизации В Минобороны подчеркнули, что сейчас в России нет единой системы предельного возраста для таких случаев. Это делается для того, чтобы внести изменения в закон от 24 июня 2023 года. Для контрактников, которые пришли в ВС РФ до этой даты, не был установлен предельный возраст службы. Однако для тех, кто подписал договор после 24 июня — был. Закон предлагает уравнять всех и установить единую систему. Документ пойдет стадию обсуждения до 22 февраля, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Какие сейчас действуют нормы На данный момент во время мобилизации могут призвать маршалов, генералов, адмиралов, генерал-полковников, которым 65 лет. Для генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров и контр-адмиралов предельный возраст составляет 60 лет. У полковников и капитанов первого ранга — 55 лет, а у остальных, которые получили воинское звание, — 50 лет. Также закон позволяет заключить новый контракт после достижения предельного возраста. Для высших воинских званий срок службы устанавливает глава России. Какие до этого были поправки, которые касаются службы в ВС РФ Власти неоднократно заявляли, что сейчас новая волна мобилизации не планируется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ранее были приняты несколько законов, которые касаются срочной службы и предельного возраста для всех воинских званий. Была повышена верхняя планка для всех лиц, которые находятся в запасе, на пять лет. Иностранцам до 52 лет было разрешено заключать контракт с ВС РФ. До 2028 года будет работать переходный период, в течение которого поэтапно лица из запаса будут отправлены в отставку после достижения предельного возраста. Также была повышена верхняя планка призывного возраста. Теперь она составляет 30 лет, ранее — 27. Еще Минобороны увеличило максимальную численность военных. Теперь она составляет 2 209 130 человек. Зачем повышают предельный возраст для мобилизации Военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник считает, что этот закон является ожидаемым. По его словам, теперь во время мобилизации численность ВС РФ будет больше за счет сохранения личного состава. «Соответственно, мы имеем возможность сохранить значительную часть личного состава, которую в противном случае могли уволить по формальным основаниям, несмотря на фактическое состояние здоровья. Но у многих оно позволяет и по достижении предельного возраста продолжать выполнять обязанности», — поделился Илья Крамник в разговоре с «Царьградом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минобороны России предлагает установить единый предельный возраст во время мобилизации. В списке изменений — поднять верхнюю планку максимум до 70 лет для контрактников и мобилизованных. URA.RU рассказывает, в чем суть поправок и зачем они принимаются. Минобороны предлагает установить в России единую верхнюю возрастную планку для службы во время мобилизации, военного положения и военного времени. Это касается как контрактников, так и мобилизованных. Для всех — это 65 лет. Для высших офицеров — 70. В Минобороны подчеркнули, что сейчас в России нет единой системы предельного возраста для таких случаев. Это делается для того, чтобы внести изменения в закон от 24 июня 2023 года. Для контрактников, которые пришли в ВС РФ до этой даты, не был установлен предельный возраст службы. Однако для тех, кто подписал договор после 24 июня — был. Закон предлагает уравнять всех и установить единую систему. Документ пойдет стадию обсуждения до 22 февраля, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. На данный момент во время мобилизации могут призвать маршалов, генералов, адмиралов, генерал-полковников, которым 65 лет. Для генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров и контр-адмиралов предельный возраст составляет 60 лет. У полковников и капитанов первого ранга — 55 лет, а у остальных, которые получили воинское звание, — 50 лет. Также закон позволяет заключить новый контракт после достижения предельного возраста. Для высших воинских званий срок службы устанавливает глава России. Ранее были приняты несколько законов, которые касаются срочной службы и предельного возраста для всех воинских званий. Была повышена верхняя планка для всех лиц, которые находятся в запасе, на пять лет. Иностранцам до 52 лет было разрешено заключать контракт с ВС РФ. До 2028 года будет работать переходный период, в течение которого поэтапно лица из запаса будут отправлены в отставку после достижения предельного возраста. Также была повышена верхняя планка призывного возраста. Теперь она составляет 30 лет, ранее — 27. Еще Минобороны увеличило максимальную численность военных. Теперь она составляет 2 209 130 человек. Военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник считает, что этот закон является ожидаемым. По его словам, теперь во время мобилизации численность ВС РФ будет больше за счет сохранения личного состава.