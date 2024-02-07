В ХМАО нефтяные компании стали лидерами по количеству травм на производстве

08 февраля 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

В компаниях ХМАО, добывающих полезные ископаемые, произошло 48 производственных травм Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтяные компании ХМАО лидируют по числу производственных травм по итогам прошлого года. Об этом сообщил окружной Департамент труда и занятости населения в отчете за 2023 год. «Общее число пострадавших на производстве в Ханты-Мансийском автономном округе за 2023 год составило 115 человек. Среди них 48 человек — сотрудники компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, 26 — из транспортной отрасли, 25 — из сферы строительства и ЖКХ, пять работников работали на предприятиях обрабатывающей промышленности, по одному — в образовании, здравоохранении и энергетике, восемь человек были заняты в других сферах деятельности», — указано в отчете Департамента на официальном сайте трудовой инспекции ХМАО. Нефтяные и транспортные компании вошли в число лидеров по смертности на производстве. За 2023 год на предприятиях этих отраслей погибло по девять человек. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на 26% сократилось число смертей на производстве. Число пострадавших со смертельным исходом на предприятиях региона за 2023 год составило 25 человек.

Нефтяные компании ХМАО лидируют по числу производственных травм по итогам прошлого года. Об этом сообщил окружной Департамент труда и занятости населения в отчете за 2023 год. «Общее число пострадавших на производстве в Ханты-Мансийском автономном округе за 2023 год составило 115 человек. Среди них 48 человек — сотрудники компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, 26 — из транспортной отрасли, 25 — из сферы строительства и ЖКХ, пять работников работали на предприятиях обрабатывающей промышленности, по одному — в образовании, здравоохранении и энергетике, восемь человек были заняты в других сферах деятельности», — указано в отчете Департамента на официальном сайте трудовой инспекции ХМАО. Нефтяные и транспортные компании вошли в число лидеров по смертности на производстве. За 2023 год на предприятиях этих отраслей погибло по девять человек. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на 26% сократилось число смертей на производстве. Число пострадавших со смертельным исходом на предприятиях региона за 2023 год составило 25 человек.