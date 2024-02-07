07 февраля 2024

В ХМАО нефтяные компании стали лидерами по количеству травм на производстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, буровики, добыча нефти
В компаниях ХМАО, добывающих полезные ископаемые, произошло 48 производственных травм Фото:

Нефтяные компании ХМАО лидируют по числу производственных травм по итогам прошлого года. Об этом сообщил окружной Департамент труда и занятости населения в отчете за 2023 год.

«Общее число пострадавших на производстве в Ханты-Мансийском автономном округе за 2023 год составило 115 человек. Среди них 48 человек — сотрудники компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, 26 — из транспортной отрасли, 25 — из сферы строительства и ЖКХ, пять работников работали на предприятиях обрабатывающей промышленности, по одному — в образовании, здравоохранении и энергетике, восемь человек были заняты в других сферах деятельности», — указано в отчете Департамента на официальном сайте трудовой инспекции ХМАО.

Нефтяные и транспортные компании вошли в число лидеров по смертности на производстве. За 2023 год на предприятиях этих отраслей погибло по девять человек.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на 26% сократилось число смертей на производстве. Число пострадавших со смертельным исходом на предприятиях региона за 2023 год составило 25 человек.

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Нефтяные компании ХМАО лидируют по числу производственных травм по итогам прошлого года. Об этом сообщил окружной Департамент труда и занятости населения в отчете за 2023 год. «Общее число пострадавших на производстве в Ханты-Мансийском автономном округе за 2023 год составило 115 человек. Среди них 48 человек — сотрудники компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, 26 — из транспортной отрасли, 25 — из сферы строительства и ЖКХ, пять работников работали на предприятиях обрабатывающей промышленности, по одному — в образовании, здравоохранении и энергетике, восемь человек были заняты в других сферах деятельности», — указано в отчете Департамента на официальном сайте трудовой инспекции ХМАО. Нефтяные и транспортные компании вошли в число лидеров по смертности на производстве. За 2023 год на предприятиях этих отраслей погибло по девять человек. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на 26% сократилось число смертей на производстве. Число пострадавших со смертельным исходом на предприятиях региона за 2023 год составило 25 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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