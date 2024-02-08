Надеждин заявил, что ЦИК отказал его регистрировать кандидатом в президенты РФ

Надеждину отказали в регистрации в качестве кандидата
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Центральная избирательная комиссия отказала политику Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата в президенты России. Об этом в своем telegram-канале написал сам Надеждин. Более 5% собранных подписей в его поддержку были признаны недействительными.
«ЦИК отказала в регистрации моей кандидатуры на пост Президента РФ», — написал Надеждин. Он отметил, что не согласен с решением комиссии.
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