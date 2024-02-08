Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты: как политик собирал подписи

Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты

08 февраля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Надеждин получил разрешение ЦИК на сбор подписей для участия в выборах президента в конце декабря Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение отказать в регистрации кандидата в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. Он заявил, что будет это оспаривать. О причинах отказа Надеждину и его комментарии — в материале URA.RU. «ЦИК отказала в регистрации моей кандидатуры на пост президента РФ», — написал Надеждин в своих соцсетях. Он отметил, что не согласен с решением комиссии. Трансляция заседания велась на официальном сайте. Почему Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты Всего 9 147 подписей за Надеждина были признаны недействительными. Оставшихся 95 587 подписей оказалось недостаточно для регистрации кандидатом. Всего для проверки ЦИК отобрал 60 тысяч подписей. На заседании отметили, что среди недочетов — ошибками в данных о сборщиках, не соответствие подписей базе МВД, наличие членов избирательных комиссий среди сборщиков за кандидата, листы с подписями 11 умерших людей и подписи, по мнению комиссии, оставленные не самими избирателями. При этом ранее директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с URA.RU отмечал, что Надеждин стал жертвой спланированной акции иностранных агентов. Они под видом помощи со сбором подписей подставили его с подделкой ради попытки дискредитации выборного процесса. Что нужно было для регистрации Надеждина Новость по теме Какие подписи кандидатов в президенты ЦИК посчитает браком Надеждин получил разрешение ЦИК на сбор подписей для участия в выборах президента в конце декабря. Ему как кандидату от внепарламентской партии нужно было предоставить в ЦИК не менее 100 000 и не более 105 000 подписей. 20 и 21 января к штабам Бориса Надеждина начали выстраиваться длинные очереди из желающих поддержать выдвижение бывшего депутата Госдумы на выборы президента. 23 января политик отчитался о сборе более 100 тысяч «неидеальных» подписей. «В ЦИК нужно будет подать 105 тысяч идеальных подписей. Таких, к которым нельзя придраться», — пояснил он. По данным предвыборного штаба Надеждина, всего на территории России удалось собрать более 200 тысяч подписей, из них отобрали свыше 110 тысяч. Для выдвижения на пост президента необходимо собрать подписи из более чем половины регионов РФ, при этом количество подписей из одного региона не может превышать 2500. В команде Надеждина заявляли, что планируют сдать по 2500 подписей из 40 регионов. 31 января политик представил в ЦИК необходимые 105 тысяч подписей в свою поддержку. Реакция Надеждина на отказ в регистрации Надеждин назвал решение ожидаемым, но пообещал оспорить. По его словам, претензии у него есть не к комиссии, а к законодателям, которые утвердили текущие нормы для регистрации кандидатов в президенты. «Я обжалую отказ ЦИК в Верховном Суде РФ», — написал Надеждин в своем telegram-канале после решения ЦИК. Он добавил, что находится на втором месте по популярности после кандидата Владимира Путина. Также он попросил ЦИК отложить принятие решения о регистрации до 10 февраля, так его штаб технически не мог проверить все подписи. Памфилова отказалась переносить сроки, назвав манипуляцией слова Надеждина о не соблюдении комиссией установленных сроков. Также глава ЦИК напомнила, что комиссия и так пошла навстречу политику, продлив срок ознакомления с положенных законом двух дней до трех. Кого уже зарегистрировал ЦИК В качестве кандидата на пост главы государства ЦИК зарегистрировала действующего президента Владимира Путина. Также в кампании участвуют выдвиженцы от парламентских партий: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Окончательный список фамилий, которые попадут в избирательный бюллетень, огласят 10 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение отказать в регистрации кандидата в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. Он заявил, что будет это оспаривать. О причинах отказа Надеждину и его комментарии — в материале URA.RU. «ЦИК отказала в регистрации моей кандидатуры на пост президента РФ», — написал Надеждин в своих соцсетях. Он отметил, что не согласен с решением комиссии. Трансляция заседания велась на официальном сайте. Всего 9 147 подписей за Надеждина были признаны недействительными. Оставшихся 95 587 подписей оказалось недостаточно для регистрации кандидатом. Всего для проверки ЦИК отобрал 60 тысяч подписей. На заседании отметили, что среди недочетов — ошибками в данных о сборщиках, не соответствие подписей базе МВД, наличие членов избирательных комиссий среди сборщиков за кандидата, листы с подписями 11 умерших людей и подписи, по мнению комиссии, оставленные не самими избирателями. При этом ранее директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с URA.RU отмечал, что Надеждин стал жертвой спланированной акции иностранных агентов. Они под видом помощи со сбором подписей подставили его с подделкой ради попытки дискредитации выборного процесса. Надеждин получил разрешение ЦИК на сбор подписей для участия в выборах президента в конце декабря. Ему как кандидату от внепарламентской партии нужно было предоставить в ЦИК не менее 100 000 и не более 105 000 подписей. 20 и 21 января к штабам Бориса Надеждина начали выстраиваться длинные очереди из желающих поддержать выдвижение бывшего депутата Госдумы на выборы президента. 23 января политик отчитался о сборе более 100 тысяч «неидеальных» подписей. «В ЦИК нужно будет подать 105 тысяч идеальных подписей. Таких, к которым нельзя придраться», — пояснил он. По данным предвыборного штаба Надеждина, всего на территории России удалось собрать более 200 тысяч подписей, из них отобрали свыше 110 тысяч. Для выдвижения на пост президента необходимо собрать подписи из более чем половины регионов РФ, при этом количество подписей из одного региона не может превышать 2500. В команде Надеждина заявляли, что планируют сдать по 2500 подписей из 40 регионов. 31 января политик представил в ЦИК необходимые 105 тысяч подписей в свою поддержку. Надеждин назвал решение ожидаемым, но пообещал оспорить. По его словам, претензии у него есть не к комиссии, а к законодателям, которые утвердили текущие нормы для регистрации кандидатов в президенты. «Я обжалую отказ ЦИК в Верховном Суде РФ», — написал Надеждин в своем telegram-канале после решения ЦИК. Он добавил, что находится на втором месте по популярности после кандидата Владимира Путина. Также он попросил ЦИК отложить принятие решения о регистрации до 10 февраля, так его штаб технически не мог проверить все подписи. Памфилова отказалась переносить сроки, назвав манипуляцией слова Надеждина о не соблюдении комиссией установленных сроков. Также глава ЦИК напомнила, что комиссия и так пошла навстречу политику, продлив срок ознакомления с положенных законом двух дней до трех. В качестве кандидата на пост главы государства ЦИК зарегистрировала действующего президента Владимира Путина. Также в кампании участвуют выдвиженцы от парламентских партий: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Окончательный список фамилий, которые попадут в избирательный бюллетень, огласят 10 февраля.