Политика Выборы ЦИК официально отказал Надеждину в регистрации 08 февраля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 + Надеждину отказали в регистрации кандидата в президенты РФ, заявила Элла Памфилова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Борису Надеждину официально отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Новость по теме Почему Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты «Проект на голосовании об отказе регистрации кандидата на должность президента РФ Надеждина отказать в регистрации… Коллеги, есть за? Кто против? Единогласно», — заявила Памфилова в ходе заседания ЦИК. Трансляция велась на официальном сайте комиссии. Борису Надеждину официально отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. «Проект на голосовании об отказе регистрации кандидата на должность президента РФ Надеждина отказать в регистрации… Коллеги, есть за? Кто против? Единогласно», — заявила Памфилова в ходе заседания ЦИК. Трансляция велась на официальном сайте комиссии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям