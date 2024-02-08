ЦИК официально отказал Надеждину в регистрации

Надеждину отказали в регистрации кандидата в президенты РФ, заявила Элла Памфилова
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Борису Надеждину официально отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
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«Проект на голосовании об отказе регистрации кандидата на должность президента РФ Надеждина отказать в регистрации… Коллеги, есть за? Кто против? Единогласно», — заявила Памфилова в ходе заседания ЦИК. Трансляция велась на официальном сайте комиссии.
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