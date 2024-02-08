ЦИК официально отказал Надеждину в регистрации

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Надеждину отказали в регистрации кандидата в президенты РФ, заявила Элла Памфилова Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Борису Надеждину официально отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

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Почему Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты

«Проект на голосовании об отказе регистрации кандидата на должность президента РФ Надеждина отказать в регистрации… Коллеги, есть за? Кто против? Единогласно», — заявила Памфилова в ходе заседания ЦИК. Трансляция велась на официальном сайте комиссии.

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Борису Надеждину официально отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. «Проект на голосовании об отказе регистрации кандидата на должность президента РФ Надеждина отказать в регистрации… Коллеги, есть за? Кто против? Единогласно», — заявила Памфилова в ходе заседания ЦИК. Трансляция велась на официальном сайте комиссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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