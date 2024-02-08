Надеждин заявил, что не имеет претензий к ЦИК

Выдвинувшийся в кандидаты президента РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин заявил, что у него нет претензий к Центризбиркому. До этого комиссия отказала ему в регистрации.
«Я так скажу — ожидаемое решение. Никаких претензий нет к ЦИК. Претензии есть к законодателям, которые сделали такой закон, по которому сложно собрать подписи. Процедура написана так, что ее невозможно соблюсти… Мы пойдем в Верховный суд», — заявил Борис Надеждин во время заседания ЦИК. Трансляция велась на официальном сайте комиссии.
Надеждину было отказано в регистрации после того, как комиссия нашла в его подписях большое число бракованных подписей. Допустимое число брака — 5%, у политика его было гораздо больше. В комиссии также сообщали, что были выявлены подписи 11 умерших людей. Как Надеждин собирал документы для регистрации — в материале URA.RU.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЦИК действовала по правилам. По его словам, если у Надеждина не было брака в подписях, то его бы допустили к регистрации.
Выборы президента России будут идти три дня: 15, 16 и 17 марта. Жители страны будут выбирать президента сроком на шесть лет. Следующие выборы состоятся в 2030 году, пишет РАПСИ.
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