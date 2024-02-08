Песков прокомментировал отказ Надеждину в регистрации ЦИК

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Песков заверил, что ЦИК следовал правилам Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

ЦИК следовал правилам, когда отказывал политику Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата на пост президента России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«То, то мы слышали от ЦИКа — это большое количество огрехов в подписях и большое количество недействительных подписей. Этот критерий не выполнен. Нечего комментировать, ЦИК следует правилам», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что для каждого кандидата существуют заранее определенные условия, которые Надеждин не выполнил.

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Как Надеждин собирал подписи и почему получил отказ в регистрации

Борис Надеждин получил отказ от ЦИК в регистрации кандидатом на пост президента России. Более 5% процентов собранных в его поддержку подписей были признаны недействительными.

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ЦИК следовал правилам, когда отказывал политику Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата на пост президента России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «То, то мы слышали от ЦИКа — это большое количество огрехов в подписях и большое количество недействительных подписей. Этот критерий не выполнен. Нечего комментировать, ЦИК следует правилам», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что для каждого кандидата существуют заранее определенные условия, которые Надеждин не выполнил. Борис Надеждин получил отказ от ЦИК в регистрации кандидатом на пост президента России. Более 5% процентов собранных в его поддержку подписей были признаны недействительными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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