Политика Выборы Песков прокомментировал отказ Надеждину в регистрации ЦИК 08 февраля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 + Песков заверил, что ЦИК следовал правилам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году ЦИК следовал правилам, когда отказывал политику Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата на пост президента России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «То, то мы слышали от ЦИКа — это большое количество огрехов в подписях и большое количество недействительных подписей. Этот критерий не выполнен. Нечего комментировать, ЦИК следует правилам», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что для каждого кандидата существуют заранее определенные условия, которые Надеждин не выполнил. Новость по теме Как Надеждин собирал подписи и почему получил отказ в регистрации Борис Надеждин получил отказ от ЦИК в регистрации кандидатом на пост президента России. Более 5% процентов собранных в его поддержку подписей были признаны недействительными. ЦИК следовал правилам, когда отказывал политику Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата на пост президента России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «То, то мы слышали от ЦИКа — это большое количество огрехов в подписях и большое количество недействительных подписей. Этот критерий не выполнен. Нечего комментировать, ЦИК следует правилам», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что для каждого кандидата существуют заранее определенные условия, которые Надеждин не выполнил. Борис Надеждин получил отказ от ЦИК в регистрации кандидатом на пост президента России. Более 5% процентов собранных в его поддержку подписей были признаны недействительными. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям