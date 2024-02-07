Как меняются розничные цены на мясо в ЯНАО. Инфографика

На Ямале дешевеют свинина с говядиной и дорожают куры

08 февраля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Говядина на кости ежегодно дорожала в среднем на 20 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К концу января рост цен на мясо у ритейлеров ЯНАО замедлился. По данным департамента экономики округа, к началу февраля на 6,85% подешевела свинина и менее значительно — 1,36% — говядина. Куры подорожали на 1,2%. URA.RU разбиралось, как менялась динамика цен на мясную продукцию в ЯНАО с января 2021-го по январь 2024 года. Как следует из данных статистики департамента экономики, опубликованных на сайте ведомства, говядина на кости как самый дорогой мясной продукт ежегодно дорожала в среднем на 20 рублей. Наибольший скачок отмечен с января 2022 по январь 2023 год, когда цены в розничной сети выросли почти на 100 рублей. К началу января средняя стоимость говядины на Ямале составляла 592 рубля за килограмм. Менее дорожала свинина, ежегодно она набирала в цене по 20-30 рублей, а в начале года на несколько рублей подешевела. Стабильно растет стоимость кур. С 2022 по 2023 год цены на птицу выросли в среднем на 50 рублей. Повышение стоимости мяса наблюдается и сейчас — с конца прошлого года оно подорожало на 4 рубля и реализуется в среднем за 312,35 рубля. По мнению аналитиков Центробанка, именно рост издержек животноводческих хозяйств и переработчиков их продукции приводит к постоянному росту цен на продукты. «В результате мясо птицы, пельмени, полукопченая колбаса, сосиски и яйца в годовом выражении дорожали быстрее, чем месяцем ранее», — сообщают в ЦБ. Ранее URA.RU сообщало, что годовая инфляция на Ямале к концу 2023 года после небольшого ноябрьского скачка замедлилась до 5,6%. Ее уровень остается ниже, чем в других регионах Урала и по России в целом. К началу февраля подешевела свинина — на 6,85% и менее значительно — говядина, до 1,36%. Куры подорожали на 1,2% URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К концу января рост цен на мясо у ритейлеров ЯНАО замедлился. По данным департамента экономики округа, к началу февраля на 6,85% подешевела свинина и менее значительно — 1,36% — говядина. Куры подорожали на 1,2%. URA.RU разбиралось, как менялась динамика цен на мясную продукцию в ЯНАО с января 2021-го по январь 2024 года. Как следует из данных статистики департамента экономики, опубликованных на сайте ведомства, говядина на кости как самый дорогой мясной продукт ежегодно дорожала в среднем на 20 рублей. Наибольший скачок отмечен с января 2022 по январь 2023 год, когда цены в розничной сети выросли почти на 100 рублей. К началу января средняя стоимость говядины на Ямале составляла 592 рубля за килограмм. Менее дорожала свинина, ежегодно она набирала в цене по 20-30 рублей, а в начале года на несколько рублей подешевела. Стабильно растет стоимость кур. С 2022 по 2023 год цены на птицу выросли в среднем на 50 рублей. Повышение стоимости мяса наблюдается и сейчас — с конца прошлого года оно подорожало на 4 рубля и реализуется в среднем за 312,35 рубля. По мнению аналитиков Центробанка, именно рост издержек животноводческих хозяйств и переработчиков их продукции приводит к постоянному росту цен на продукты. «В результате мясо птицы, пельмени, полукопченая колбаса, сосиски и яйца в годовом выражении дорожали быстрее, чем месяцем ранее», — сообщают в ЦБ. Ранее URA.RU сообщало, что годовая инфляция на Ямале к концу 2023 года после небольшого ноябрьского скачка замедлилась до 5,6%. Ее уровень остается ниже, чем в других регионах Урала и по России в целом.